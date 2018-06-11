新加坡大街小巷蹭热点："金特会汉堡""峰会冰茶"

举世瞩目的“金特会”12日即将在新加坡登场。能够成为这场“历史性会晤”的举办地，东道主新加坡的热情极高，以至于峰会还未开始，“金特”元素就已弥漫在大街小巷的每个角落。
“世界和平汉堡”、“峰会冰茶”、“以和为贵椰浆饭”——新加坡多家餐厅纷纷借着峰会的热潮推出“金特会套餐”。11日，《环球时报》赴新加坡特派记者在一家名为“屠夫厨房”的餐厅里品尝了他们专门设计的“峰会套餐”——牛仔泡菜汉堡，即面包夹着象征着美国的牛肉饼和象征着朝鲜的泡菜，表面再插上美国和朝鲜国旗。记者品尝后感到，汉堡味道一般，但价格却借着峰会之名“水涨船高”：一个18.8新加坡元。另有其他餐厅还推出了“峰会冰茶”，由朝鲜半岛的蜂蜜柚子茶和美国的柠檬冰茶混合制成。
除了饮食，服装也在刷“存在感”：一款“和平诞生于狮城”主题的T恤开始在新加坡网民间售卖。这款T恤有红蓝绿灰四种颜色，前襟上都印有这样一幅图案：特朗普和金正恩两人紧密相靠，左手比出象征胜利的“V”字，对着手机一起笑着自拍，而两人下方正是新加坡的城市素描图景。“因为好玩，我们创作了这样一款T恤。希望这两位领导人的会议能够成为走向世界和平重要的一步”，创作者在网页上这样写道，而一件这样的T恤售价是29.9新币。
凑热闹的不仅是小餐厅和小作坊，也有一些大企业、大机构。五星级酒店浮尔顿酒店（The Fullerton Hotel）此前一直被传是朝鲜最高领导人金正恩即将下榻的酒店，也因此一度被大批记者“蹲点围观”。尽管金正恩后来并未选择下榻于此，但这家酒店仍然在门口挂上了中、美、朝、韩、新五国国旗，引发众多猜测。不过，酒店问讯处的工作人员随后告诉《环球时报》记者，这家酒店并无计划承办与峰会有关的任何政治活动，门口的旗子每个月都要换。当然，这个月选择这五国国旗，自然是为了“迎合”峰会气氛了。
连一些乍看上去全然无关的场景也都会突然蹦出“金特会”元素：10日晚间，《环球时报》记者搭乘的出租车上的电台正播放着一个华语音乐节目，放送的歌曲是中国大陆版《西游记》的主题歌《敢问路在何方》，歌曲一结束，主持人突然话音一转说道，“路就在脚下啊，比如特朗普和金正恩，他们就知道路在脚下，所以他们都到新加坡来了”，着实让人忍俊不禁。
就连负责峰会主办工作的新加坡通讯及新闻部也忍不住玩了一把：在他们发给3000余名注册记者的工作资料包中，《环球时报》记者发现了一把设计独特的扇子，一面印着特朗普，另一面印着金正恩。或许，扇子的设计者也希望，这两位都以“不确定”著称的领导人能在狮城谈出“历史性成果”，为这个火热的夏天带来一股“清凉旋风”。
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