3000余台湾艾滋病患资料外泄达9年：网站上可下载

据台湾 “ 中时电子报 ” 报道，有台媒爆料台北市联合医院昆明防治中心误把 3000 多位台湾艾滋病患个人资料上传某国际网站任人下载，台北市卫生局副局长陈正诚今表示，确有此事。台当局 “ 卫福部疾病管制署 ” 于 2016 年发现后，立刻通知台北市卫生局请该国际网站将资料全数删除。他表示，该国际网站非热门网站，删除前下载人数应该不多，呼吁下载该份数据的民众速删除，不要外流，以免触犯台湾 “ 个资法 ” ，面临 5 年以下有期徒刑及 100 万（新台币，下同）罚款。





此外，台北市卫生局也将追究昆明防治中心行政责任。陈正诚说，经查此事是台北市立联合医院昆明防治中心研究员庄苹（现是该中心公卫护理组主任），于 2007 年参加一项论坛时提出的，演讲主题是 “ 毒品病患爱滋减害试办计划清洁针具计划 ” 报告，演讲完后，有一来台的外籍学生将此报告上传到国际网站。该报告内有一趋势图，图有一链接未删，以致点击该链接后可打开相关档案，从而导致这 3000 多名艾滋病患个人信息曝光。不过，陈正诚强调，该数据是 2007 年前的数据，数据也没有一直更新，因此受影响的范围未扩大。

陈正诚说，名单中受影响的 3000 多名艾滋病患中，并非全部都是台北市联合医院收治的病患，但因涉及台北市民，若有病患因此受到不对等对待，台北市卫生局已成立专线电话，由专人接听辅导。至于庄苹的行政责任，陈正诚说，台北市卫生局已请联合医院追究。

对于台湾《镜周刊》报道说，昆明防治中心负责管制资料带头违法，甚至威胁记者不得报道，陈正诚回应说，因报道该事的记者在访问几位受访者时，曾出示该份数据，因此，台北市卫生局才会在很快的时间函文《镜周刊》，请他们不要将病患资料外流，并没有威胁记者不得报道。

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