研究称高龄生育孩子患心脏病风险高

英媒称，新研究显示，出生时母亲已超过35岁的人也许更容易出现心脏问题。
据英国《每日邮报》网站6月8日报道，加拿大艾伯塔大学的研究论文称，该校研究人员对生下血管受损以及成年后更容易出现心脏问题的幼鼠的雌性老鼠进行了研究。
报道称，随着更多妇女在前半生把重点放在职场打拼上以及生殖医学不断进步，年龄超过35岁的妇女生育的婴儿人数正在猛增。由于卵子的年龄以及胎盘都会在胎儿血管系统发育过程中发挥作用，妇女通过接受试管受精或利用冷冻或捐献卵子所生育的子女也依然存在患心血管疾病的风险。
该论文主要作者、妇女与儿童健康研究所执行所长桑德拉·戴维奇说：“这项研究是重要的，因为它将增进我们对以下问题的了解：高龄生育对于子女成年后的健康状况会产生何种影响。”不过她表示，这些增高的风险不应该成为超龄妇女不敢生儿育女的理由，而是应该被用来帮助她们更好地进行妊娠准备。
报道称，人们长期以来一直知道在较高年龄生育具有特定的风险，35岁以后怀孕的妇女更容易生下患有发育困难和染色体异常疾病（比如唐氏综合征）的孩子。她们也更容易罹患高血压或一种与妊娠有关的糖尿病，而且流产和早产风险更高。
报道称，女性一出生，卵子数量就固定下来，在每月的排卵期内会释放一颗卵子。随着年龄上升，卵子的数目和质量都开始下降，这一过程在35岁后会加速。此外，随着年龄上升，妇女自身患慢性病以及机体总体退化的风险也将加大。戴维奇说：“妊娠是个神奇的事件——尤其是它对我们心血管系统的影响。”
报道称，为胎盘供血的血管比女性体内其他地方的血管更加狭窄，这可能导致整个血液系统内压力的聚积。此外，戴维奇说，高龄产妇的胎盘可能得不到健全的发育，从而限制其“进行营养物交换的能力”，进而可能妨碍胎儿发育。她解释说：“在有关发育期胎儿在成年以后如何容易罹患慢性疾病的整个概念中，这些因素与表观遗传机制有很大的关系——即环境会怎样改变这些基因，从而导致蛋白质的变化，导致心血管发育的某些方面的变化。”
采用试管受精、冷冻卵子或捐献卵子等手段怀孕的高龄产妇生下的孩子也并非安枕无忧。她说：“这不只是因为产妇年龄大了，这也与子宫接受能力有关——就像土壤和种子，需要两者的配合。”
高龄实验鼠生下的雄性和雌性后代都显示出心血管系统较弱的迹象，尽管在出生几个月后雄性幼鼠看起来受到的影响要大得多。这对于戴维奇来说并不意外。她说，与母亲年龄无关，雄性和雌性后代的胎盘发育方式存在差异，一开始“雄性往往更容易（出现心血管问题），但雌性随后会追赶上来”。
她的研究成果还需要在人类身上进行检验，但它表明希望生育的高龄妇女应该“以自己所能达到的最佳健康状态进入妊娠期。保持健康，保持充分的营养，保持良好的身体状况，对于所有年龄段的每一个人都是至关重要的”。
戴维奇说：“这些出生前遭遇的风险因素中的任何一个都不应该成为责怪母亲的理由，但是我们都会面临风险因素，对它们有所了解和具备防范意识是十分重要的。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost