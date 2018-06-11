人工智能时代日式“用心待客”仍可助企业脱颖而出

美媒称，“用心待客”（omotenashi）长期被盛赞为日本品质的缩影，现在这一概念首次受到拷问。越来越多的日本人开始怀疑，在一个人工智能以及日本自己的机器人正寻求通过技术提供完美体验的时代，人类的“用心待客”还有意义吗？
彭博新闻社网站6月3日文章的认为，事实上，如果运用得当，“用心待客”可以帮助日本企业脱颖而出。首先，这一概念有助于解释日本企业是如何调配员工的。如今，许多工作可以分成两类——可以实现自动化的例行工作和需要与人沟通的工作。后者就是为“用心待客”设计的。例如，在一家商业银行，人工智能技术可用来审查抵押贷款申请，而训练有素的员工可以为那些希望自己的需求被另外一个人认真了解的客户制订复杂的财务计划。
报道称，注重“用心待客”还可以提高多样性，且有助于缓解日本的劳动力短缺问题。女性和老年劳动者的加入弥补了15至64岁的男性劳动力减少的问题。公司可以不必依照传统安排女性和老年员工从事后勤工作或担任支援性职务，而是可以让他们从事一线工作，例如销售或客服，从而提高公司“用心待客”的水平。
最重要的是，如果可以与时俱进并增强灵活性，“用心待客”的概念可以扩展到国外。并非每个人都以同样的方式理解日本的待客方式：一个在日本工作多年的欧洲人可能会觉得一个乡村客栈的过分好客有些小题大做，而首次到日本的中国游客可能会觉得这种做法很令人享受。
没有必要给“用心待客”写一本指导手册，这只是对另外一个人基本的关照和尊重。从这个意义上说，它应该在全球范围内适用。
文章称，“用心待客”很容易被贬为日本人的又一个怪癖。但这应当是日本人的一大优点。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost