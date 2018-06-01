美拟对欧盟钢铁征高关税 日媒忧日本将处境艰难

日媒称，特朗普政府基本决定对欧盟（EU）境内生产并出口美国的钢铁和铝征收高关税。美国3月启动的进口限制措施中，欧盟并不属于适用对象，但似乎美方决定不延长除外措施。
据共同社5月31日援引美国《华尔街日报》网络版30日报道称，欧盟方面称，若成为进口限制适用对象，将对美国产品征收报复性关税，贸易摩擦恐将激化。从限制措施启动时就属于适用对象的日本要求豁免，但如果安保方面处于同盟关系的欧盟各国也被美国严厉对待，日本也可能陷入艰难的处境。
据悉，美国政府最快将在欧盟排除在外期限到来的本月31日正式作出宣布。美国政府有可能在最终阶段改变方针，但《华尔街日报》认为这样的概率很低。欧盟贸易委员马尔姆斯特伦30日在巴黎与美国商务部长罗斯举行会谈，再度要求美方将欧盟完全排除在适用对象之外。
报道称，特朗普政府为彻底削减贸易逆差摆出了更为强硬的态度。以汽车为对象的进口限制措施也在探讨之列，一旦实行，以汽车为支柱产业的日本经济可能将遭受严重打击。日本首相安倍晋三在30日的党首讨论中就美国探讨汽车进口限制表示：“作为同盟国的日本极其难以理解，无法接受。”
日本政府31日宣布，财务相麻生太郎将于当地时间31日在召开七国集团（G7）财长和央行行长会议的加拿大与美国财政部长姆努钦举行会谈。麻生或将要求美方将日本排除在钢铁等进口限制适用对象之外，并就美国考虑对汽车实施进口限制措施表示关切。
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