“沃尔克法则”将被修改 美联储提议放宽大银行交易限制

美媒称，大银行将获得规避一个旨在遏制华尔街冒险行为的危机后法则的重大转机。
据美国《纽约时报》网站5月30日报道，联邦银行监管者5月30日公布了一项放松“沃尔克法则”的全面计划，为银行业恢复2010年《多德—弗兰克法案》所限制的一些交易活动打开大门。这一变化将为大银行提供极大自由，可从事更复杂——或许风险更大——的活动，主要是由华尔街的公司来决定哪些交易符合法则规定。
美联储和另外四家监管机构5月30日采取措施，放松了“沃尔克法则”的几个部分，这些部分的出台旨在防止银行将储户资金用于高风险投资。这一法则是各机构耗费三年多时间起草的，被华尔街批为金融市场正常运作的重负和危害。
监管者们5月30日说，该法则的意图仍继续保持，但规章需要简化，这样银行才能更容易遵守，华盛顿才能充分执行。
美联储主席杰罗姆·鲍威尔在一份事先准备好的讲话中说：“这一提议将消除不确定性和复杂性，这些不确定性和复杂性导致企业难以了解如何最好地遵守法则，让监管者难以了解企业遵守情况。我们的目标是用更简化高效的要求取代过于复杂和低效的要求。”
这个提议得到了所有三位常任理事的支持，将公开听取公众意见，并且可能在最终确定前修改。
5月30日公布的最大拟议变化是，银行不再必须要特别证明它的每一笔交易都有除了投机以外的明确目的。这一提议将允许银行有更大自由从事对冲交易，在这种情况下，银行可以进行为抵消其他业务风险的交易。
但是，监管者要求大银行建立新的内部控制机制，避免它们用储户的钱作为赌注。美联储一名官员说，监管者将密切监督银行建立自身内部控制机制的过程。
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