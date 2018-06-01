微软市值超“字母表”居全球第三 云业务或推动市值破万亿

美媒称，据消费者新闻与商业频道报道，微软公司市值三年来首次超过谷歌的母公司“字母表”。微软目前市值约7530亿美元，而“字母表”公司的市值为7390亿美元。这标志着微软公司已经成为继苹果和亚马逊之后的全球第三大最值钱的公司。
据美国“临界点”网站5月30日报道，不过，这种情况可能只是暂时的。谷歌市值于2012年首次超过微软，最近几年这两家公司的排名曾多次易位。不过，这仍然表明自五年前微软公司前首席执行官史蒂夫·鲍尔默宣布退休计划后，微软股价已有明显增长。
自萨蒂亚·纳德拉四年前开始担任微软公司首席执行官以来，该公司股价已经增长一倍多。纳德拉将微软公司的重心重新放到跨平台技术、云技术、人工智能等方面，并希望掌握量子计算和混合现实耳机的未来。纳德拉放弃了在视窗手机操作系统方面的努力，并基本上放弃了所有产品都以视窗系统为中心的概念。
虽然微软公司的市值仍落后于苹果公司的9230亿美元和亚马逊公司的7820亿美元，但其收入来源更为多样。谷歌公司收入的90%来自广告，而iPhone的收入则占到了苹果公司全部收入的约60%。最近一个季度微软公司约35%的收入来自视窗软件、Surface系列电脑和游戏业务，约30%的收入来自微软云，30%以上的收入来自Office软件等。
微软公司可能面临与其消费者有关的质疑，但其股价现在已接近每股100美元。一些分析人士认为，微软云的收入未来几年可能翻倍，推动微软公司市值迈向一万亿美元。
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