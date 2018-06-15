外媒关注俄研发太空激光炮：太空战或将在“几年内”爆发

英国《每日电讯报》网站 6 月 12 日发表题为《俄罗斯正在制造能击落在轨卫星的激光炮死亡射线，专家警告太空战或将在 “ 几年内 ” 爆发》的报道称，俄罗斯正在研制能够瞄准和摧毁太空物体的激光炮死亡射线。





报道称，俄罗斯证实，这种武器的大小相当于一台望远镜，将集中对付在近地轨道上对附近太空船构成威胁的太空垃圾。





报道认为，尽管俄罗斯保证这种激光炮将只用于摧毁太空碎片，但专家们担心它可能成为俄总统普京的武器库的重要组成部分。





数周前，美国一位空军指挥官就警告说，超级大国之间的太空战争可能 “ 在几年内 ” 爆发。

报道称，俄罗斯国家航天公司一下属机构的研究人员已经开始研究激光炮。





近期提交给俄罗斯科学院的一份报告称： “ 科学家打算利用很快将在阿尔泰激光中心造好的望远镜，并将其转化为激光炮。 ”





报道称，这种武器有望通过激光烧蚀逐渐使太空垃圾蒸发。激光烧蚀的确能产生很大热量，导致物体蒸发或转化为等离子体。





报道表示，俄罗斯不仅在研发用陆基炮向太空发射激光，而且，今年早些时候，有消息称该国已经制造了可搭载在飞机上的激光武器，作为反卫星系统的一部分。





美国空军参谋长戴维 · 戈德费恩认为，美国将需要新的武器、专业训练和数十亿美元的资金，来为太空在轨作战做准备。





戈德费恩将军认为，美国空军最有能力保护美国在太空的利益。他说：

“

我认为我们数年内就会在太空中展开战斗。

”

Twitter

sgnypost





