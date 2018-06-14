美专家称俄多款电子战武器经过实战检验 对西方威胁很大

美国《防务新闻》周刊网站 6 月 11 日发表题为《有关俄罗斯电子战能力的五个问题》的报道称，电子战是看不见的艺术。美国海军分析中心的研究专家塞缪尔 · 本德特为我们梳理了一下





俄罗斯电子战的实力：





问：俄罗斯的电子战对驻欧的美国及北约部队构成了什么特别的威胁？





本德特：俄罗斯的电子战是先进、成熟的技术，在苏联解体后仍在继续发展。但美国在冷战后由于缺少威胁，基本上搁置了其电子战能力。所以，在过去几年，与俄罗斯的电子战技术和作战概念相比，美国突然遭遇能力衰退。





客观地讲，美国可以追赶上俄罗斯目前的能力，但需要时间。





问：过去五年威胁有无变化？





本德特：过去五年，俄罗斯一直在测试和评估各种电子战技术 —— 从近距离作战到可在几百公里外发挥作用的技术。





俄罗斯也一直在根据西方可能的电子攻击来进行军事行动和技战术训练，所以，他们的军队和技术可以在缺乏战场上无处不在的技术（比如 GPS ）的情况下，正常工作。





问：在俄罗斯的代理战争中，比如叙利亚、乌克兰或其他地方的战争中，是否出现过新的电子战平台？





本德特：在乌克兰，曾有报道说出现过 “ 里尔 ”-3 电子战平台 —— 该系统在作战时通常会放出两到三架 “ 海鹰 ” 无人机，它们的主要任务是干扰和阻塞一定范围内的手机通信基站。俄罗斯军队在叙利亚测试了近 200 种不同的军用技术，除了 “ 里尔 ”-3 以外还有 “ 克拉苏哈 ” 和 “ 莫斯科 ” 电子战系统。





问：有什么特别的无人机平台是美国或北约的观察员应多加注意的？





本德特：在叙利亚和黑海，俄罗斯从各种西方资产 —— 从导弹到飞机到其他电子签名 —— 中收集了大量情报信号，这可能会对西方的技术优势构成潜在的威胁。因为俄罗斯的电子战系统可能会通过跟踪西方资产的特定电子信号和电子签名，学会如何应对美国或北约的军用技术。





俄罗斯人甚至说，他们即将投入战场的某些电子战系统 —— 像 “ 比利纳 ”—— 将在机器学习的基础上具备人工智能的能力。这种学习来自对西方信号情报的收集。





问：北约国家在对抗俄罗斯电子战方面有何进展？





本德特：至于对抗俄罗斯电子战的西方国家：我目睹了关于电磁波谱的讨论，以及美军迫切想要提升他们电子战系统的技术能力。





另外还需明白，俄罗斯力求把他们的电子战能力融入整个作战部队中去，他们正在学习如何进行电子战攻防操作，这可能会削弱西方在精确制导武器和先进的空基、天基和海基系统上的技术优势。

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