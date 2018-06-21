他信又摊上事儿了 泰国最高法院向他发出逮捕令

在泰国前总理他信·西那瓦未能出席京泰银行贷款案的情况下，最高法院于本周三（20日）向其发出了逮捕令。
据泰国《民族报》报道，法院在20日要求他信出席有关房地产开发商Krisdamahanakorn 贷款丑闻的听证会。而他信的无故缺席使得法院对其抛出了逮捕令。法院相关人士说，“他信既没有提前告知我们为何缺席，也没有要求延期出庭，这让我们怀疑他有逃跑的嫌疑。”
法院称，总检察长办公室想要逮捕他信，并且每月都总结事态发展。此外，总检察长办公室要求法院根据新的组织法恢复对他信的案件听证会，并且允许逃亡的政客缺席听证。
京泰银行贷款案于2012年6月13日提交至最高法院，法院则在2012年7月1日决定受理此案。但是依照旧法，因为他信逃离了该国，关于此案的审理必须暂停。
报道称，此案包括他信在内共涉及27名被告，而他信作为前总理被定为第一被告。京泰银行在2003-2004年间向Krisdamahanakorn 公司贷款共计超过99亿泰铢，即使Krisdamahanakorn 公司被列为该银行的不良债务人。
据悉，2015年8月26日，最高法院，逮捕了除他信以外26人中的16人，这16人均涉嫌京泰银行的批准贷款。他信自2008年逃出泰国后就面临诸多的法院逮捕令。其中之一是指控他信操控电信特许费为自己的公司谋取暴利。
他信于2001年2月9日当选为泰国第23任总理，成为泰国史上第一位任期满四年的总理，也是第一位通过选举连任的总理。2006年9月19日，泰国军方发动政变，他信被迫下台，并于2008年流亡海外，此后一直遭泰当局通缉。
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