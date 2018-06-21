美企图搅黄俄印S400大单 或向印度推销爱国者

据俄罗斯《生意人报》网站 6 月 20 日报道，美国和印度正在为美印史上首次防长和外长 “2+2” 会谈进行最后的筹备工作。定于 7 月 6 日在华盛顿举行的对话预计会很艰难。目前，美国对俄罗斯和印度之间的防务合作不满，并警告说，印度购买俄罗斯武器可能会招致美国制裁。鉴于俄罗斯仍是印度的主要军事技术伙伴，美国的压力正在成为俄印两国面临的严峻考验。一些印度媒体 19 日报道称，双方已经在研究如何消除美国可能采取制裁的影响，措施之一可能是在军事技术合作领域朝用本币结算过渡。

报道称，距莫迪访美过去了一年，当时他在美国首次会见了特朗普，并与美国在防务合作领域达成了一系列突破性协议。多位美国官员反复暗示和明示，美国对印度与其军事技术合作领域主要伙伴俄罗斯的防务关系越来越不满。

报道援引斯德哥尔摩国际和平研究所（ SIPRI ）的评估称， 2013 年至 2017 年，俄罗斯武器占印度进口武器总量的 62% 。部分俄罗斯专家强调，印度 70% 以上的武器装备是俄罗斯和苏联制造的。每年俄罗斯向印度交付价值数十亿美元的武器装备。去年， T-72 坦克零部件、 AL-31FP 航空发动机和 125 毫米炮弹的供应仍在继续，米 -17V-1 （ 10 架）直升机得到修理，米格 -29 歼击机的升级改造工作继续进行。

但《生意人报》在俄罗斯军工企业的消息人士称，不久前出现了一个问题：在 2017 年，印度未跟俄罗斯签署任何一份防务大单。





报道称， 5 月 28 日访问新德里的美国国会众议院军事委员会主席威廉 · 索恩伯里说，各层面积极讨论的俄罗斯和印度之间的数项大规模武器交易，与美印防务合作伙伴关系不相称。他警告说，印度计划购买俄罗斯 S-400“ 凯旋 ” 防空导弹系统（合同总额估计约为 60 亿美元）一事，可能对美印军事技术合作产生负面影响。

报道援引俄罗斯战略技术分析中心主任鲁斯兰 · 普霍夫的评论称： “ 特朗普政府很可能不希望大幅破坏与印度的关系，尤其是考虑到两国关系正在上升期的事实。但并非所有事情都取决于白宫团队和特朗普总统个人。还有国会以及诸如《以制裁反击美国敌人法》之类的法律。该法在今年 1 月生效，可以用来惩罚与俄罗斯、伊朗和朝鲜继续国防合作的外国公司。 ”

普霍夫表示，这个问题将是在华盛顿举行的会谈重点之一。 “ 美国试图向印度方面灌输一个关键想法：为什么你需要诸如 S-400 这种会引来政治麻烦的俄罗斯武器？别买俄罗斯武器了，买美国武器吧；别要 S-400 ，买 ‘ 爱国者 ’ 系统吧 ” 。

“ 即将在华盛顿举行的 ‘2+2’ 会谈对于印度来说非常重要，因为这确认了印度作为一个强国的地位。但印度并不想被要求作出艰难的选择 —— 美国还是俄罗斯。我们认为这种做法没有效果。 ” 观察家研究基金会（新德里）副主席南丹 · 乌尼克里希南对《生意人报》说。他补充说： “ 无论美国怎么施压，印度不会在国家安全问题上作出任何让步。 ”

“

就印度而言，该国要仰仗俄罗斯维护和改造此前购买的大量武器装备，并且正在热切地在军购上保持战略自治的方针，因此受到美国影响的可能性不大。

”

俄高等经济学院国际与欧洲问题综合研究中心高级研究员瓦西里

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卡申在解释印方动机时说。卡申认为：

“

总的来说，美国对俄罗斯武器供应的制裁是无效的。

”

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