澳大利亚9艘护卫舰招标花落英国 总价约263亿美元

澳大利亚 “ 大洋 ”5000 项目将购买 9 艘基于英国 26 型护卫舰研制的军舰。这些装备相控阵雷达、垂直发射系统的大型军舰将成为南太平洋最强的护卫舰群。

据《悉尼先驱晨报》 19 日报道，英国 BAE 系统公司在澳大利亚 “ 海洋 ”5000 护卫舰项目招标中获胜。这份总价值约达 350 亿澳元（约合 263 亿美元）的军售大单一经提出便吸引了世界各大造船公司的强烈关注，吸引英国 BEA 系统公司，西班牙纳凡蒂亚、意大利芬坎提尼和德国蒂森克虏伯海事集团等多家公司的竞标。





据悉，澳大利亚国防部和政府将进行最后的商讨后于近日公布正式消息。

“ 海洋 ”5000 护卫舰项目主要用于替代现役的 8 艘 “ 安扎克 ” 级护卫舰。据报道，确定建造护卫舰的厂商之后，将在 2020 年开始建造首舰， 2020 年代后期服役，计划服役至 2055 年。澳大利亚方面希望 9 艘护卫舰中将至少有 6 艘在澳本土建造，可至少为澳提供 5000 个工作岗位。

26 型护卫舰满载排水量达到 8000 吨，配备舰炮、反舰导弹和反潜直升机及综合声呐系统等，垂直发射装置可发射中程和近程防空导弹，并可以根据需要配备 “ 战斧 ” 巡航导弹。该型护卫舰主要承担高烈度条件下的反潜、对陆攻击和反水雷等作战任务，具有很强的反潜能力。

根据澳大利亚的要求，基于 26 型研制的 “ 大洋 ”5000 护卫舰将装备其国产的有源相控阵雷达，该雷达已经用于升级 “ 安扎克 ” 级护卫舰，可大幅增强军舰的防空反导能力。从 BAE 系统公司展出的 “ 大洋 ”5000 护卫舰模型来看，其配备了 127 毫米舰炮、 32 联装垂直发射系统和 “ 鱼叉 ” 反舰导弹等武器。

进入新世纪后，澳大利亚加强了远洋海军的建设，提出了多个造舰项目，包括两栖攻击舰、 “ 宙斯盾 ” 战舰和潜艇等。目前，两艘 “ 堪培拉 ” 级两栖攻击舰已经交付澳大利亚海军。去年 9 月，澳大利亚海军组织 “ 堪培拉 ” 级两栖攻击舰 “ 阿德莱德 ” 号，联合 4 艘护卫舰和 1 艘补给舰进行远洋部署，并于 2017 年展开了一次大规模海上演习。澳大利亚媒体报道称，这是澳大利亚 30 多年来最大规模的同类军事行动。

当地时间 5 月 18 日，澳大利亚海军第三艘霍巴特级驱逐舰 “ 悉尼 ” 号下水，该舰也是霍巴特级驱逐舰的最后一艘，预计该舰将于 2019 年下半年服役。 “ 霍巴特 ” 级驱逐舰排水量达 7000 吨，配备美制 “ 宙斯盾 ” 防空系统，结合 MK-41 垂直发射系统，具备强大的防空和反导能力。

2017 年 5 月，澳大利亚发布了一份《海军造舰计划》。这是特恩布尔上台后发布的首个海军造舰计划，也是澳海军历史上最大的造舰计划，引发了外界的高度关注。该计划称澳大利亚未来几十年将投资 890 亿澳元（约合 660 亿美元）实施海军舰队更新，主要内容包括建造 12 艘潜艇、 9 艘护卫舰和 12 艘近海巡逻舰，并振兴澳大利亚舰船工业。





《海军造舰计划》中潜艇滚动采购项目又称未来潜艇项目，项目代号 “ 海洋 ”1000 ，计划为澳海军建造 12 艘新型潜艇，以取代澳海军现役的 6 艘 “ 柯林斯 ” 级潜艇。未来潜艇项目总价值 500 亿澳元。法国海军建造局已获得订单，首艇于 2023 年交付， 2055 年全部交付完毕。

造舰计划的 9 艘护卫舰项目就是 “ 海洋 ”5000 计划。

澳大利亚海军计划采购 12 艘近海巡逻舰，项目代号 “ 海洋 ”1180-1 ，新巡逻舰将取代 13 艘 “ 阿米代尔 ” 级巡逻舰。新巡逻舰将于 2018 年开始建造， 2029 年建造完毕。

澳大利亚还将建造 19 艘 “ 太平洋项目 ” 巡逻舰，总价值高达 3.06 亿澳元。这些巡逻舰于 2017 年开建，将于 2025 年建造完毕，之后将提供给太平洋地区岛国。

此外，澳大利亚政府将斥资

2.07

亿澳元提升反舰导弹防御能力。来自政府的投资将有助于该系统在未来

20

年实现升级，从而跟上反舰导弹技术的发展，确保澳大利亚海军拥有最好的防护能力。

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