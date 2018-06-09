澳大利亚9艘护卫舰招标花落英国 总价约263亿美元

澳大利亚“大洋”5000项目将购买9艘基于英国26型护卫舰研制的军舰。这些装备相控阵雷达、垂直发射系统的大型军舰将成为南太平洋最强的护卫舰群。
据《悉尼先驱晨报》19日报道，英国BAE系统公司在澳大利亚“海洋 ”5000护卫舰项目招标中获胜。这份总价值约达350亿澳元（约合263亿美元）的军售大单一经提出便吸引了世界各大造船公司的强烈关注，吸引英国BEA系统公司，西班牙纳凡蒂亚、意大利芬坎提尼和德国蒂森克虏伯海事集团等多家公司的竞标。
据悉，澳大利亚国防部和政府将进行最后的商讨后于近日公布正式消息。
“海洋 ”5000护卫舰项目主要用于替代现役的8艘“安扎克”级护卫舰。据报道，确定建造护卫舰的厂商之后，将在2020年开始建造首舰，2020年代后期服役，计划服役至2055年。澳大利亚方面希望9艘护卫舰中将至少有6艘在澳本土建造，可至少为澳提供5000个工作岗位。
26型护卫舰满载排水量达到8000吨，配备舰炮、反舰导弹和反潜直升机及综合声呐系统等，垂直发射装置可发射中程和近程防空导弹，并可以根据需要配备“战斧”巡航导弹。该型护卫舰主要承担高烈度条件下的反潜、对陆攻击和反水雷等作战任务，具有很强的反潜能力。
根据澳大利亚的要求，基于26型研制的“大洋”5000护卫舰将装备其国产的有源相控阵雷达，该雷达已经用于升级“安扎克”级护卫舰，可大幅增强军舰的防空反导能力。从BAE系统公司展出的“大洋”5000护卫舰模型来看，其配备了127毫米舰炮、32联装垂直发射系统和“鱼叉”反舰导弹等武器。
进入新世纪后，澳大利亚加强了远洋海军的建设，提出了多个造舰项目，包括两栖攻击舰、“宙斯盾”战舰和潜艇等。目前，两艘“堪培拉”级两栖攻击舰已经交付澳大利亚海军。去年9月，澳大利亚海军组织“堪培拉”级两栖攻击舰“阿德莱德”号，联合4艘护卫舰和1艘补给舰进行远洋部署，并于2017年展开了一次大规模海上演习。澳大利亚媒体报道称，这是澳大利亚30多年来最大规模的同类军事行动。
当地时间5月18日，澳大利亚海军第三艘霍巴特级驱逐舰“悉尼”号下水，该舰也是霍巴特级驱逐舰的最后一艘，预计该舰将于2019年下半年服役。“霍巴特”级驱逐舰排水量达7000吨，配备美制“宙斯盾”防空系统，结合MK-41垂直发射系统，具备强大的防空和反导能力。
2017年5月，澳大利亚发布了一份《海军造舰计划》。这是特恩布尔上台后发布的首个海军造舰计划，也是澳海军历史上最大的造舰计划，引发了外界的高度关注。该计划称澳大利亚未来几十年将投资890亿澳元（约合660亿美元）实施海军舰队更新，主要内容包括建造12艘潜艇、9艘护卫舰和12艘近海巡逻舰，并振兴澳大利亚舰船工业。
《海军造舰计划》中潜艇滚动采购项目又称未来潜艇项目，项目代号“海洋”1000，计划为澳海军建造12艘新型潜艇，以取代澳海军现役的6艘“柯林斯”级潜艇。未来潜艇项目总价值500亿澳元。法国海军建造局已获得订单，首艇于2023年交付，2055年全部交付完毕。
造舰计划的9艘护卫舰项目就是“海洋”5000计划。
澳大利亚海军计划采购12艘近海巡逻舰，项目代号“海洋”1180-1，新巡逻舰将取代13艘“阿米代尔”级巡逻舰。新巡逻舰将于2018年开始建造，2029年建造完毕。
澳大利亚还将建造19艘“太平洋项目”巡逻舰，总价值高达3.06亿澳元。这些巡逻舰于2017年开建，将于2025年建造完毕，之后将提供给太平洋地区岛国。
此外，澳大利亚政府将斥资2.07亿澳元提升反舰导弹防御能力。来自政府的投资将有助于该系统在未来20年实现升级，从而跟上反舰导弹技术的发展，确保澳大利亚海军拥有最好的防护能力。
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