伊朗准备建造新离心机 以总理誓阻伊朗获核武器

外媒称，伊朗原子能组织称，该国已经开始在纳坦兹铀浓缩工厂为建造先进的离心机做准备，并称伊朗所采取的举措并未违反其在2015年核协议中的承诺。
据伊朗新闻电视台网站6月5日报道，伊朗原子能组织主席萨利希6月5日在德黑兰说：“昨天，我们迈出了第一步，并就启动某些活动向国际原子能机构提交了一封信函，我们今天开始采取必要的实质性措施。”
他补充说：“如果条件成熟，我明天晚上可能会在纳坦兹解释我们所考虑的项目之一，即生产新离心机的核心项目。”
报道称，不到一天前，伊朗最高领袖哈梅内伊敦促为伊朗核协议可能的破裂做准备。
另据德新社6月5日报道，以色列总理内塔尼亚胡发誓阻止伊朗获得核武器。这是他对伊朗一项声明的首个反应。伊朗此前发表声明说，准备增加铀浓缩活动。
内塔尼亚胡说：“前天，伊朗统治者哈梅内伊宣称，他的意图是摧毁以色列。昨天，他解释他将如何采取行动——通过无限制的铀浓缩，以生产大量核弹。”
报道称，6月4日，哈梅内伊下令伊朗核机构“从明天开始”为恢复更多数量的铀浓缩做准备。
5月初，美国退出了伊朗核协议。美国总统特朗普说，将对同伊朗做生意的企业重新实施制裁。
哈梅内伊说，伊朗不能相信任何国家，尽管欧盟承诺将尽可能让协议内容不受影响，伊朗应该为该协议的失败做好准备。
伊朗原子能组织主席萨利希6月5日说，伊朗有几个新项目，但这些都存在于核协议的框架内，没有违反规定。
此外据法新社6月5日报道，6月5日，法国总统马克龙提出警惕任何趋向战争的中东局势“升级”。而以色列总理内塔尼亚胡则敦促他对伊朗施加“最大压力”，阻止伊朗获得核武。
马克龙在爱丽舍宫与内塔尼亚胡会谈后指出：“我劝大家稳住形势，不要对升级让步，因为升级只会造成一件事，就是冲突。”
报道称，伊朗提升铀浓缩能力的决定引发紧张加剧。面对心存怀疑的以色列总理，马克龙认为，伊朗刚刚宣布的这项决定并不意味着德黑兰脱离了2015年达成的核协议。
内塔尼亚胡反驳道：“（伊朗）目的是消灭以色列。”他警告“伊朗的侵略表现最终会导致中东、乃至欧洲和世界失去稳定”，因为会引发新的难民潮。
报道称，马克龙重申欧洲人坚持维护伊朗核协议。
内塔尼亚胡表示，无论欧洲人是否挽救该协议，美国的制裁都会迫使伊朗重新就该协议展开谈判。
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