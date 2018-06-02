印度男孩在邻居家发现尸骨 系2年前失踪的弟弟

据《印度时报》6月4日报道。6月1日，印度加济阿巴德市的8岁小男孩奈德意外在邻居的家中发现失踪多年的弟弟，此时的弟弟藏身在木箱中，已经变成了“人形娃娃”。
据了解，奈德的弟弟扎伊德是在2016年的某天失踪的，就在12月1日，他突然“消失不见”，家人苦苦找寻两年之久，一无所获。任谁都没有想到，扎伊德就在他们的身边，彼时的扎伊德年仅4岁。
奈德发现这个天大的秘密，来源于一场小意外。他在和其他朋友玩球的时候，不小心球落到了邻居的家中，随后，奈德便悄悄溜进了邻居的家中，并在他家的露台上发现一个神秘的木箱，奈德抱着好奇心打开一看，竟发现里面是一具尸骨！而这个尸骨竟然穿着当年扎伊德的校服，正是他失踪时所穿的那件！
吓坏了的奈德赶紧回家告诉了父母。与此同时，也揭开了这尘封的罪恶过往。
就在扎伊德失踪的几天后，奈德的家人接到了来自绑匪的索钱电话，要求他们支付8万卢比。
尽管他们惊慌失措的交了赎金，但他们仍然没有见到扎伊德，一晃两年过去，直到奈德发现弟弟的尸骨，才得知事情的真相。
经警方调查，这名与奈德一家相处15年的邻居自称木箱是亲戚送的，时间在扎伊德失踪的前一个月，他将它放在露台上从未打开过，并从未闻到过任何异味。
目前，事件正在进一步的调查中。
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