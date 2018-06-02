印度男孩在邻居家发现尸骨 系2年前失踪的弟弟

尽管他们惊慌失措的交了赎金，但他们仍然没有见到扎伊德，一晃两年过去，直到奈德发现弟弟的尸骨，才得知事情的真相。





经警方调查，这名与奈德一家相处15年的邻居自称木箱是亲戚送的，时间在扎伊德失踪的前一个月，他将它放在露台上从未打开过，并从未闻到过任何异味。





目前，事件正在进一步的调查中。