科学家警告：狗流感毒株增加 或给人类带来世界性流感

英媒称，国际一流的科学家在新发表的一篇论文中警告说，人类最好的朋友可能无意中给人类带来下一波世界性流感。该论文称，狗身上的流感毒株增加，可能传染给人类。
据英国《独立报》网站6月5日报道，研究人员发现，这种病毒已经可以由猪传播给狗，狗可能再传染给人类。猪是少数能够传播流感的物种之一。
他们说，研究还显示，犬科动物携带的流感毒株种类增多，跟十年前导致全球暴发猪流感的情形“非常相似”。
虽然目前这种病毒还不能从狗传播到人身上，但是论文的作者们认为，狗流感的蔓延会增加突变毒株跨物种传播的风险，建议各国政府为控制狗流感蔓延未雨绸缪。
他们说，流浪狗集中的地方以及亚洲部分以肉食为目的饲养犬类的地方尤其需要这样做。
全球健康与新兴病原体研究所所长阿道夫·加西亚-萨斯特雷教授说：“我们发现了一组源于鸟类但由猪传播过来的病毒，这组病毒已经与狗身上的其他病毒发生基因重配。狗携带的病毒种类大大增加，这些病毒可能进行重新组合，意味着病毒有传播给人的潜在风险。”
报道称，新型流感毒株传播到其他物种身上时能够跟宿主固有的传染病交换基因，从而增强病毒的复制力，造成危害。
报道指出，一旦新毒株感染人类，它们就会变得非常危险，因为我们的免疫系统从来没有遇到过这些病毒，无法迅速抵御感染。
报道称，禽流感和猪流感时期的建议是避免与受感染动物近距离接触，但是许多人跟狗的亲密程度远远超过跟家畜的亲密程度。
加西亚-萨斯特雷在纽约伊坎医学院领导的流感研究中心是全美五大流感研究机构之一。
他说，研究人员在狗身上“新发现的病毒”是H1N1，即酿成2009年猪流感的毒株。
报道称，这种毒株源于鸟类，后来传播给猪，不过该毒株表层的“抗原”标记——人类免疫系统利用这种标记发现入侵者——跟2009年猪流感的毒株不同。
加西亚-萨斯特雷说：“我们在狗身上发现了H1N1、H3N2和H3N8毒株。这些毒株开始交换组合。这跟10年前H1N1流感暴发前的情形非常相似。”
报道称，这些狗大多为宠物，因为呼吸道疾病被带到兽医处治疗。研究人员说，各国政府应当开始考虑怎样预防或控制狗流感的传播。英国和美国通过扑杀已经感染或有感染风险的动物来控制禽流感，同时，医生们也在研制猪流感疫苗。
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