造假丑闻升级！日媒：神钢和斯巴鲁再爆篡改数据问题

日媒称，记者通过对相关调查人员的采访得知，在大型钢铁企业神户制钢所多次篡改产品检验数据事件中，十年来，一些工厂以未达标却仍然交货了的不合格产品清单为依据，多次对这些产品的数据实施篡改。
据日本广播协会网站6月6日报道，受此影响，东京地方检察厅特搜部与警视厅5日以涉嫌违反不正当竞争法、虚标产品品质为由，对神户制钢所位于东京品川区和神户市的总部实施搜查。
汽车制造商斯巴鲁宣布，该公司篡改车辆油耗和排量数据问题又有新发现，不当操作增至1800多起。
据斯巴鲁此次公布的消息，在对该企业位于群马县太田市的工厂篡改车辆油耗和排量数据问题进行调查时，新发现不当操作934起。
斯巴鲁于今年4月宣布，发现数据篡改问题合计903起，加上此次最新公布的，合计增至1837起。
报道称，受一系列负面新闻影响，吉永泰之于本月卸任斯巴鲁总经理一职，转而就任董事长兼首席执行官，但是由于有新的问题曝光，吉永将改任不拥有法人代表权限的董事长，负责杜绝此类问题再次发生。
针对此次曝光的新问题，斯巴鲁决定由公司以外的专家重新进行调查，并计划在一个月后向国土交通省提交调查结果。
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