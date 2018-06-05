印度再成众矢之的:全球15个污染最严重城市占14个

6月5日是世界环境日，全球污染最严重国家之一印度再次成为世界环境组织的众矢之的。法新社4日称，最新调查显示全球15个污染最严重的城市中，印度占了14个。不仅如此，此前就榜上有名的新德里此次排名还提升至第六名。
海量的塑料堆积在新德里泰米尔·纳格尔贫民窟附近。塑料瓶、包装袋、食品包装纸和其他碎屑从排水沟中流出，下水道被这些垃圾堵塞发出恶臭。孩子们就在垃圾堆上跑来跑去地玩耍，垃圾山上到处是流浪狗、山羊和一些咀嚼着塑料瓶的奶牛。法新社4日这样描述污染严重的新德里贫民窟。
印度政府最新的数据显示，印度每年产生大约560万吨塑料废物，其中新德里是塑料消费最多的城市。为此，新德里2009年就开始禁止塑料瓶，随后又扩展到所有塑料制品。但类似禁令很少执行。塑料瓶依然用来运输蔬菜，或是用于饭店外卖。法新社称，印度是“塑料遍地的地狱”。
法新社4日称，那些生活在塑料地狱中的贫民窟居民对此习以为常。有些人甚至说这是命中注定的。“我们太穷了，实在没有选择，只能在这里生活。”垃圾交易商辛格说。和三个孩子生活在贫民窟的拉姆告诉法新社：“40年前我刚来这里的时候，水很清澈。这个地区也不脏。但越来越多的人开始生活在这里，事情就变得糟糕了。”尽管印度总理莫迪承诺在2019年任期结束前对该国污染进行治理，但数十年来的选择性忽视很难短时间得到改变。
英国广播公司称，世界卫生组织最新数据显示，2010-2016年全世界20个污染最严重的城市中有14个（前14个）在印度。这20个城市包括坎普尔、法里达巴德、瓦拉纳西、加雅、巴特那、新德里等。由于空气污染尤为严重，印度甚至被称为世界上呼吸最危险的国家。英国广播公司报道称，印度在近20年快速发展，但是以不断加重的空气污染作为代价。
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