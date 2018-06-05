学校跟不上住宅楼建设速度 东京开始限建住宅

除了“高龄少子化”，日本还面临严重的人口分布不平衡问题。以东京为核心的首都圈，集中了日本1/4左右的人口。随着人口持续涌入，东京一些区域开始兴起住宅楼建设热潮，而学校等公共设施却跟不上住宅楼建设的速度。为此，东京一些区域开始出台各种“限建”。
《日本经济新闻》4日报道称，为加快学校建设，东京都江东区政府从2002年开始要求房地产开发商建设30户以上住宅楼时，按每户125万日元（约合7.3万元人民币）的标准缴纳教育基金或者提供学校用地。尽管如此，学校建设仍赶不上住宅楼建设。为此，江东区3月出台了住宅开发限制条例，规定进行房地产开发时面向单身人士的25至40平方米户型要占到整体的20%，三代同住的90平方米以上户型要占整体的10%。东京都中央区也出台了类似限制措施。
江东区人口激增源于该区的填海工程，各种高层住宅楼相继拔地而起，与千代田区、港区相比，江东区填海地区的住宅价格要便宜30%以上。很多没有能力在东京核心区买房的日本民众，便纷纷涌向江东区，导致住宅需求激增，学校等公共设施建设也因此出现缺口。 有分析称，即使在人口密集的东京都内部，也在产生强大的“挤出效应”。有钱人居住的中心区域物价水平不断增高，正在将很多经济实力较弱的民众特别是年轻人挤向临海地区。而“挤出效应”导致东京临海地区公共资源高度紧张，让公共资源分配更加不平衡。
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