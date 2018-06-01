    • 2018年6月1日

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    泰国送榴莲上天以研究航空餐：盼宇航员爱上泰餐

    星期五, 六月 01, 2018

    近日，泰国太空研究部门表示会在7月通过火箭把榴莲送到太空中去，此举是为生产适合未来太空旅行的泰国食品做准备。

    据英国广播公司新闻报道，被送入太空的并非新鲜榴莲，而是经过处理的榴莲干。榴莲干将搭载一家美国公司生产的火箭进入太空，发射升空后会在太空中停留5分钟，科学家们会观察这个期间它们是否发生了结构变化。

    报道称，泰国目前的航天发展水平并未到进入太空的阶段，但他们已经在探索未来太空旅行中的餐饮服务。泰国地理信息与空间技术发展局（GISTDA）发言人称，他们的目标是将泰国食品推广到太空中，使其成为宇航员们的日常饮食选择。

    将被送入太空的榴莲干。

    “在起步期，我们选择了泰国水果之王榴莲，我们希望将它送到与宇航员居住环境相同的大气层，并将它们带回来以分析其质地有无改变。”

    该发言人还表示，如果该项目运作良好，发展局还会将其他知名泰国食物，例如金边粉、芒果糯米饭等带到太空进行更多测试。

    报道称，榴莲在泰国乃至东南亚地区深受人们的喜爱。但它的气味也非常浓郁，所以它经常被禁止出入公共交通和其他封闭的空间。

    这并非是具有地域特色的食物第一次进入太空，2008年曾有一名韩国宇航员携带韩国泡菜进入了太空。

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