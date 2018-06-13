有皱纹可能是好事：研究发现眼角笑纹让人感觉更真诚

英媒称，尽管美容业试图消除皱纹，但是研究表明有皱纹可能是件好事。





据英国《每日邮报》网站 6 月 11 日报道，加拿大西部大学和美国迈阿密大学的研究人员发现，

人的大脑天生就认为微笑或皱眉时眼角有皱纹的人比较真诚。





报道称，眼角有所谓 “ 杜氏标记 ” 的人被认为表达的情感更为强烈、更为真诚。





研究人员采用 “ 视觉竞争 ” 法，向参与者分别展示两组照片，一组有杜氏标记，一组没有，探究哪种表情被视为更重要。





报道称，当每只眼睛被展示不同的图片时，大脑会在两种图片中转换，但是知觉意识往往注意更有意义的图片。





该项目主要研究员朱利奥 · 马丁内斯 - 特鲁希略说： “ 与 ‘ 杜氏标记 ’ 相关的表情总是占优势。 ”

他们还让参与者根据真诚和不真诚给表情打分。





他们发现，人们认为 “ 杜氏笑容 ” 和悲伤的表情更真诚且更强烈一些。





研究人员努尔 · 马利克博士说： “ 这些发现为解读感情提供了潜在的通用语言证据。换句话说，特定的面部动作可能在众多面部表情中只有一种作用，特别是，如果这种面部动作影响你的社交互动的话。 ”





马利克说：

“

比如，知道一个陌生人的笑容是否真诚，知道此人是否值得信任，你就能知道是否应该避开他。

”

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