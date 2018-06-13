    • 2018年6月13日

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    有皱纹可能是好事：研究发现眼角笑纹让人感觉更真诚

    星期三, 六月 13, 2018

    英媒称，尽管美容业试图消除皱纹，但是研究表明有皱纹可能是件好事。

    据英国《每日邮报》网站611日报道，加拿大西部大学和美国迈阿密大学的研究人员发现，
    人的大脑天生就认为微笑或皱眉时眼角有皱纹的人比较真诚。

    报道称，眼角有所谓杜氏标记的人被认为表达的情感更为强烈、更为真诚。

    研究人员采用视觉竞争法，向参与者分别展示两组照片，一组有杜氏标记，一组没有，探究哪种表情被视为更重要。

    报道称，当每只眼睛被展示不同的图片时，大脑会在两种图片中转换，但是知觉意识往往注意更有意义的图片。

    该项目主要研究员朱利奥·马丁内斯-特鲁希略说：杜氏标记相关的表情总是占优势。
    他们还让参与者根据真诚和不真诚给表情打分。

    他们发现，人们认为杜氏笑容和悲伤的表情更真诚且更强烈一些。

    研究人员努尔·马利克博士说：这些发现为解读感情提供了潜在的通用语言证据。换句话说，特定的面部动作可能在众多面部表情中只有一种作用，特别是，如果这种面部动作影响你的社交互动的话。

     马利克说：比如，知道一个陌生人的笑容是否真诚，知道此人是否值得信任，你就能知道是否应该避开他。

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