外媒忧贸易战阴云笼罩G7峰会：七国集团根基或被动摇

外媒称，美国与主要盟友在加拿大召开的七国集团（G7）峰会将于当地时间8日和9日在加拿大魁北克的夏尔瓦举行，自上周美国对加拿大、墨西哥与欧盟的钢铝产品加征关税以来，这将是G7的其他领导人首次有机会与特朗普当面交涉。白宫首席经济顾问6日表示，美国总统特朗普在贸易问题上的强硬立场不会退却，这为G7峰会定下了基调，美国的贸易保护主义问题可能成为峰会的一个爆点。
特朗普或与盟友摊牌
据路透社6月6日报道，此前，美国加征钢铝关税的举措惹怒了G7的其他国家，促使加拿大与墨西哥迅速采取报复行动，欧盟也誓言要还以颜色，包括峰会东道主、加拿大总理特鲁多和英国首相特雷莎·梅在内的一些领导人，都将严厉批评美国的关税举措，称这是不公正的惩罚性举措，这让担心爆发贸易战的投资者感到紧张不安。
特朗普的首席经济顾问拉里·库德洛在华盛顿向记者表示：“目前还存在分歧，不过特朗普总统将坚持自己的立场。”
两名加拿大消息人士表示，美国与G7其他成员之间的分歧极大，G7峰会结束时本应发表一份联合公报，但加拿大可能决定不这么做，而是由特鲁多发表一份声明对峰会进行总结。
另据美国《华盛顿邮报》网站6月6日报道，据一些知情人士说，美国总统特朗普计划在G7峰会上就他认为的不利于美国的全球经济体系与其他领导人对抗，这将使美国与其盟友间的紧张关系升级。
报道称，此次峰会将让特朗普和其他领导人当面交涉一系列问题，包括环境问题以及美国上月退出伊朗核协议。
报道称，不过在特朗普最近坚持实行被其他国家视为卑鄙无礼的新贸易壁垒后，为期两天的G7峰会将演变成就贸易问题的大摊牌，出席此次会议的其他大部分国家与特朗普的贸易分歧不太可能在峰会上得到解决。
白宫官员正在讨论如何对加拿大（即此次峰会的东道主）采取更多经济惩罚措施，以报复加拿大威胁要在下月对约130亿美元的美国产品加征关税，这也表明特朗普正寻求激化分歧。
一位政府高官说，白宫官员还考虑在七国集团峰会结束时，是否让特朗普拒绝签署例行的联合公报，以表明老办法已经没用了。
在竞选运动期间担任特朗普贸易顾问的丹·迪米科说：“我认为，他们真的很生气。但我觉得特朗普不会因为他们的愤怒而动摇，他将坚持自己的立场。”
加欧日打造“统一战线”
据法新社6月6日报道，到访加拿大的法国总统马克龙与加拿大总理特鲁多6日在渥太华捍卫“有力的多边主义”，双方将在G7峰会期间组成共同阵线应对美国挑起的贸易战，后者的保护主义措施已让G7陷入分裂。
特鲁多在与马克龙举行工作会议后表示：“随着G7峰会的临近，我们必须确保始终协调立场。”马克龙则提到“G7峰会恰逢一个关键的时刻”。
特鲁多说：“G7峰会期间将出现一些坦诚、甚至艰难的谈话，在与美国总统谈论贸易问题以及美方强加给欧盟、加拿大和日本的关税时更是如此。”
报道称，与此同时，特鲁多6日拒绝了美国关于废除北美自贸协定、转而缔结双边贸易协议的提议。特鲁多表示：“加拿大的立场是：三边协定对加拿大、墨西哥和美国而言实际上更好。”
另据德新社6月6日报道，在G7领导人齐聚加拿大召开峰会前夕，加拿大总理办公室6日宣布，特鲁多和德国总理默克尔通电话，讨论了美国对钢铝产品加征关税的问题，两人重申了他们对开放、以规则为基础的国际贸易的承诺。
在默克尔和特鲁多通电话的同一天，据美国有线电视新闻网报道，特鲁多和特朗普在5月25日进行了一次激烈交锋。当特鲁多追问特朗普、要求他解释美方为何以国家安全为理由加征关税时，特朗普开玩笑说“你们这些家伙不是烧掉了白宫吗？”在这里，他错误地提到了1812年的英美战争。事实上，是英国军队在1814年火烧白宫，以报复美国攻击当时的英国殖民地约克。
此外据德国《柏林晨邮报》网站6月6日报道，德国总理默克尔将带着怀疑态度前往加拿大参加G7峰会，她还不确定G7峰会结束时能否发表联合公报。默克尔6日接受联邦议院质询时说：“为此还在工作。”
默克尔说与美国存在意见分歧，特别因为美国对欧盟钢铝产品加征关税、不同的气候政策以及特朗普宣布退出伊朗核协议。她表示，欧洲采取共同行动很重要。
又据共同社6月6日报道，德国总理默克尔6日在德国联邦议院说，德国会就美国对钢铝产品征收关税等问题寻求与日本合作。她说，在参加G7峰会时，她会与日本首相安倍会面。
默克尔说，美国设置这些关税属于“违法行为”，在这个问题上，德国不仅与法国看法一致，与日本也看法一致。
另据英国《金融时报》网站6月6日报道，欧盟6日证实，计划对美国每年价值约28亿欧元的产品征收惩罚性关税。由于华盛顿决定对欧盟钢铝产品加征关税，欧盟决定采取对等措施予以还击。
欧盟拟加征关税的美国产品清单包含从花生酱到游船、摩托车等各种产品。欧盟官员说，希望这些报复性措施7月1日生效。
七国集团根基被动摇
据《日本经济新闻》6月7日报道，G7会议围绕美国的贸易政策必将出现纷争，特朗普对盟国也挥舞征收高额关税的大棒，甚至强迫盟国限制出口数量，日欧和加拿大则加强了对立姿态，准备采取进一步的保护主义政策，特朗普时代的G7滑入瓦解的深渊。
报道称，包括日本在内，G7中的六个成员国全部成为美国打“贸易战”的对象国。日前，在作为前哨战的G7财长和央行行长会议上，六个国家用了一个多小时谴责美国违反世贸组织规则。德国财长朔尔茨称：“G7历史上从未出现这样的意见分歧。”
报道称，此前G7在2017年5月陶尔米纳峰会上也曾围绕美国的贸易保护政策发生过纷争，但特朗普当时作出妥协，同意在联合声明中加入“与保护主义作斗争”的表述，总算保住了体面。而在随后的一年里，特朗普政府的贸易保护政策进一步加强。这次峰会将不只是“文字攻防”，能否赌上本国的产业和就业，让美国撤回进口限制是成败的分界线。
不过，欧盟高官悲观地认为，“这次的峰会不会解决贸易问题”。特朗普连日发推文称“不会输掉贸易战”，摆出了不退缩的架势。
报道称，1975年，主要国家聚在一起，提出“开放的贸易体制”，开启了G7峰会。如果美国自己背离促进西方团结的自由贸易，作为其象征的G7的基础就将面临动摇和分裂。
另据日本《朝日新闻》6月7日刊文称，G7峰会是信仰自由贸易价值的发达国家进行协调的舞台，但源自美国的保护主义动向使峰会的基础遭到动摇，这可能成为象征长年来的国际秩序发生转变的峰会。
文章称，G7中的六个成员国都是美国征收高关税的对象，关税问题将成为G7峰会的中心议题，能否阻止保护主义引发的连锁反应将成为焦点。
文章称，美国一向是保护自由贸易的领导角色，但特朗普政府的上台使情况发生了很大变化。早在关税措施实施前，对立的火种就已若隐若现。在G7峰会上，能否让美国调整单边行动的轨道，重回多边磋商框架，将成为一大课题。
文章表示，不过，特朗普急于推进自己的路线，G7其他成员国缺乏让特朗普调整路线的影响力，G7肯定无法作为一个整体释放出明确的信号。
另据新加坡《海峡时报》网站6月7日报道，随着贸易战的风险与日俱增，分析人士认为G7峰会更像是“G6+1峰会”，这凸显了美国的单边主义及孤立状态。
欧亚集团总裁伊恩·布雷默表示，特朗普退出巴黎气候协议和伊朗核协议惹恼了欧洲盟友，在这之后它们“不再掩饰自己的不满”。
布雷默说：“特朗普的‘美国优先’政策是强烈的单边主义，这与美国领导的多边合作的战后秩序是完全相悖的。”
他说：“自1975年G7首次召开峰会以来，这将是功能失调最严重的一次峰会，欧洲人、日本人和加拿大人都觉得他们在贸易问题上被美国总统打了个措手不及。”
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