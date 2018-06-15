特朗普批准对约500亿美元中国商品加征关税

美国一政府官员周四表示，总统特朗普已决心要对中国商品课征 “ 相当高的 ” 关税；中国则警告称，美方若选择升高贸易紧张关系，中方准备好做出回应。





特朗普将于周五公布其针对 500 亿美元中国商品征税清单的修正版。根据另一位政府官员和了解该清单的消息人士，清单中将包括 800 种产品，原先为 1,300 种。





第一位政府官员表示，由于特朗普政府与朝鲜 ( 北韩 ) 已开启直接的沟通管道，特朗普不再认为，中国对朝鲜的影响力是松动贸易谈判立场的有力理由。





该位官员说，财长努钦周四在白宫会议中反对施加此关税，但外界预计他的主张无法胜出。





中国国务委员兼外交部长王毅在北京同美国国务卿蓬佩奥举行会谈。双方在会谈结束后共同会见记者。





王毅在谈及中美经贸问题时表示，目前双方面临两个选择，一是合作和双赢，一是对抗并双输。





王毅说： “ 中方已经作出了第一个选择，我们希望美方同样作出明智的选择。当然，中方也已经做好应对第二种选择的准备。 ”





此前美中官员进行的数次磋商中，聚焦于中方增加采购美国农产品和能源商品，以及削减美国对华贸易逆差。





美国商务部长罗斯 (Wilbur Ross) 本月在北京同中国官员会谈，中方提议额外购买大约价值 700 亿美元大宗商品和制成品。但知情人士称，该项提议并未被特朗普接受。





王毅表示，两国同意采取建设性方式来处理分歧。





蓬佩奥称，美国对中国的逆差仍然太高，但双方进行了良好的会谈。





“ 我强调，对总统特朗普来说，纠正这种情况十分重要，这可以使贸易变得更加平衡、更互惠且更公正，有机会让美国劳工得到公平对待， ” 他说道。





蓬佩奥稍晚同中国国家主席进行了会面，并祝习近平生日快乐。习近平的生日在本周五 (15 日 ) 。





中国外交部的声明称，习近平告诉蓬佩奥，他希望美国能够 “ 慎重妥善 ” 处理敏感问题，防止中美关系受到大的干扰。





** 可能在周五采取行动 **





国际货币基金组织 (IMF) 警告美国新的进口关税可能损及全球贸易体系，招致他国报复从而对美国经济不利。





尚不清楚如果特朗普决定采取行动，他将在何时付诸实施。几位行业游说人士对路透表示，他们预计最早可能在周五，届时美国将发布联邦公报，也有可能推迟到下周实施。





如果美国实施关税举措，中国料将对美国产品征收报复性关税，根据中国 4 月初列出的一份清单，其中包括大豆、汽车、化学制品和飞机。





特朗普根据 1974 年贸易法对中国知识产权行为展开关税调查；根据该法律，他可能将征税启动时间推迟 30 天。如果美国贸易代表办公室认定与中国的谈判取得进展，特朗普也可能将征税时间再推迟 180 天。





路透暂时未能联系到美国贸易代表办公室的发言人发表评论。





在周三播放的访谈中，特朗普对福克斯新闻频道表示，他对中国 “ 在贸易问题上正施加强大压力 ” 。





在被问及施压力度有多强时，特朗普称， “ 嗯，我认为非常强。我是说你们将在未来几周里看到。他们知道我们正在做什么。 ”





特朗普未明确提及关税问题，并称他 “ 与中国的习近平主席关系非常好。 ”





包括美国贸易代表莱特希泽和国家贸易委员会主任纳瓦罗在内的贸易强硬派，都主张以更加强硬的手段处理美国宣称的问题，即中国通过成立合资企业的要求、政府支持对美国科技公司的收购、以及直接窃取，侵占美国的知识产权。









中国商务部发言人高峰表示，由于对贸易环境变化的担心，存在出口企业抢出口的情况。（路透社）

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