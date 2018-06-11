美要求日削减核武原料钚保有量：可造6千枚原子弹

《日本经济新闻》6月11日报道称，美国政府在要求日本削减钚保有量。钚在核电站乏燃料再处理过程中产生，由于可成为核武器的原料，美方出于核不扩散的观点出发表示担忧。日本引入遏制保有量增加的上限制度，寻求获得理解。美方此举或将对日本推进核燃料循环利用（再利用钚）的核能政策产生影响。
报道称，为防止转用于核武器，原则上禁止生产钚，不过《美日核能协定》允许资源匮乏的日本对乏燃料进行再处理提取钚，并重新用于核电站。作为非拥核国家能够进行再处理的只有日本。
原本钚应该被作为燃料在核电站中使用掉，但是2011年福岛第一核电站事故后，日本所有的核电站全部停止运转，重启也进展缓慢，钚无法被作为燃料再利用，因此越积越多。目前保有量已达约47吨，可制造6千枚原子弹，这些钚被存放在国内外的核能相关设施中。
报道还称，对于日本囤积了大量可转用于核武器的钚，亚洲邻国一直批评认为“日本引起不必要的嫌疑”。美国将在6月12日的美朝首脑会谈上，要求朝鲜实现完全的无核化。国际社会显示出坚决不扩散核武的姿态，美国似乎认为无法对日本开绿灯。
鉴于此，美国国家安全保障会议（NSC）要求日本政府妥善利用和管理钚。具体措施包括设置钚保有量上限，公布削减措施以及配合《美日核能协定》自动延期，发表美日联合文件等。
应美国要求，日本负责管理钚的原子能委员会预计最早将在6月确定削减钚保有量，使保有量不超过现有水平的方针。对燃料进行再处理，提取出钚的日本再处理工厂（青森县六所村）也很可能停产。此外，日本政府还计划最早6月下旬向国际原子能机构（IAEA）报告事实上的上限制度，目前正在推进调整。
日本政府委托由大型电力企业组成的“电气事业联合会”削减钚的保有量。要求讨论在四国电力和九州电力推进重启的核电站，将东京电力和中部电力保有的钚作为钚铀混合氧化物（MOX）消耗使用。
按照《日本经济新闻》的说法，日本各电力企业此前一直在国内的核电站消耗钚铀混合氧化物，不过仅限于本企业核电站产生的钚，原则上不会使用其他企业核电站产生的钚。因此，预计会抵触从其他企业接收钚，此外估计还将遭到核电站所在自治体的反对，实现的难度很大。日本在能源政策中将核电定位为主要电源，不过核电站的重启进展不顺，钚不断增加的问题被搁置。
基于日本核电站重启停滞不前的现状，钚被消耗的可能性极低。《美日核能协定》自动延期后，任意一方提前6个月发出通知就能中止协定。在《日本经济新闻》看来，如果日本的钚保有量一直不减，美国要求重新调整协定，再处理或将不被允许，届时日本的能源政策有可能将迎来分歧点。
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