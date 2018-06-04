钢铝关税在美国内市场显现负面效果 一些美企不堪重负

美媒称，旨在支持美国钢铝行业的新关税正开始在美国供应链的一个关键环节产生反效果。
据美国《华尔街日报》网站6月2日报道，导致美国公司在购买海外金属制品时要付出更高代价的关税使本土钢铁生产商受益。但一些用这些金属制品生产制冷设备零件和车轮等各种产品的美国公司说，关税导致材料价格上涨，迫使它们提高产品售价。这些公司说，在某些情况下，客户转向使用较廉价、免关税的金属来制造相同产品的外国供应商——这些供应商能够将其产品出口至美国而不会撞上新贸易壁垒。
报道称，尽管迄今为止影响有限，但这表明，旨在保护某些美国公司的努力可能会给其他公司带来意想不到的痛苦。
北卡罗来纳州生产钢筋混凝土的英斯蒂尔工业公司的首席执行官H·O·沃尔茨三世说：“这对钢铁消费者来说是一场噩梦。”沃尔茨说，该公司的一些客户已经表示，他们将增加进口。
报道称，特朗普政府今年早些时候对进口钢铝制品征收广泛关税，导致消费这些金属制品的生产商担心，其客户会甩掉它们、转向国外供应商。
白宫5月31日称，美国将把对欧洲产钢铝制品征收关税的威胁付诸实施，从而加剧了贸易紧张局势。早些时候美国也曾威胁要对进口自中国的产品征收关税。
位于伊利诺伊州艾迪生的先锋服务公司的老板阿妮萨·穆萨纳说，其公司最近失去了一个长期客户的两份订单——每年价值约6万美元。
她说，为了抵消钢铁价格上涨造成的影响，该公司将一些制冷和空调设备零件的价格提高了一倍。作为回应，客户转而向一个中国竞争对手购买零件。穆萨纳说：“这真的对制造业不利。”
报道称，对于已在海外建立供应链的制造商来说，选择之一是，将生产活动转移至国外，以利用低成本这一优势。
位于伊利诺伊州艾塔斯卡的米莱尼亚产品集团的董事长杰里·派因斯说：“由于原材料价格上涨，我们的一些客户已将部分生产活动回迁至欧洲和加拿大。”派因斯说，关税对价格和可获得性的影响“已使市场处于我进入钢铁业这50年来的最困难时期”。
报道称，实际上，面对钢铝零件成本增加的局面，制造商们说，他们别无选择，只能采取行动。
工具制造商史丹利百得公司正考虑用外国供应商取代美国供应商为在美国制造的产品提供零件。
为房车和游艇生产零件的印第安纳州利珀特部件公司已开始进口一些钢铝零件，并考虑增加进口。该公司首席执行官贾森·利珀特说：“我们正寻找替代来源。海外有较便宜的选择。”
俄亥俄州车轮制造商亚美利加开发公司的首席运营官杰弗里·皮佐拉正是要求特朗普政府对从中国进口的制成品征收关税的制造商之一。他说，转嫁较高钢铁关税的努力已促使客户转而与中国供应商做生意。
皮佐拉说：“我们只是要求美国政府创造一个公平的竞争环境。关税正将我们的处境推至一个爆发点。”
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