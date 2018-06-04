打造新型“闪电战” 利器！德将换装“美洲豹”步战车

据美国“我们威武”网站6月1日报道称，闪电战的概念是由德国引入世界的。要成功地进行一场闪电战，不仅需要强大的坦克，还需要良好的步兵战车。
报道称， 几十年来，德国一直依赖“黄鼠狼”步兵战车和“豹”-I型、“豹”-Ⅱ型主战坦克协同作战。“黄鼠狼”步兵战车于1971年开始服役，配备20毫米口径的自动加农炮，乘员3人，可携带7名军人。不过，“黄鼠狼”步兵战车已经开始有点显得老旧，毕竟它比“布拉德利”战车要早了10年。
自然，德国已经有了替代型号，那就是“美洲豹”，它注定会为德国的装甲车带来多方面的飞跃，但每件事物都会有它的弱点。像“黄鼠狼”一样，“美洲豹”乘员3人，但只能携带6名军人。不过，“美洲豹”的火力很强。
“美洲豹”配备30毫米口径火炮（比“黄鼠狼”的20毫米火炮提升了一大步），还配备了5.56毫米口径的共轴机枪和76毫米的榴弹发射器。该步兵战车最高时速可达43英里（1英里约合1.6公里），满油可行驶373英里。
最为引人注目的是，尽管武器装备大幅提升，“美洲豹”只比“黄鼠狼”重约6吨。这主要得益于复合装甲的使用。这种复合装甲材料不仅对现代武器有更好的抵御能力，还比过去的装甲材料轻很多。这使得“美洲豹”可以由空客A400运输机运送。
德国计划于2020年用320台“美洲豹”取代“黄鼠狼”。也存在出口可能性，特别是向加拿大出口。加拿大正在寻求一种步兵战车与其“豹”-Ⅱ型主战坦克匹配。
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