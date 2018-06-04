杜特尔特在韩国公开亲吻女菲侨 网友:真恶心

“亲我送本书，男人不行。”菲律宾总统在韩国首尔3日下午举行的侨民座谈会上说。随后，他公开亲吻了上台领书女性。杜特尔特因这一举动受到来自网友的批评。
据韩国News1通讯社4日报道，菲律宾总统杜特尔特3日出席在首尔举办的菲律宾侨民座谈会，演讲结束后，他说：“亲我送本书。男人不行”，随后他还对一名女性列席者说“要用吻来支付。准备好亲吻了吗？”杜特尔特还说，不要对这个吻太认真，这只是逗人笑的“把戏”。
报道称，未预想到这一提议的一位女性上台后，杜特尔特抓着她的手臂亲吻了这位女性。
另据CNN报道，杜特尔特当时邀请两位女性上台并赠予她们书。其中一位女性亲吻他的脸颊后，杜特尔特又对另一位女性指指自己的嘴。然后就发生了如上照片中的一幕。
这一幕令现场欢呼，却招来网友的批评。
据news1报道，有不少网友对杜特尔特此举表示“震惊”。有网友说，“我不会跟总统买书”，也有网友称，“这是今天看到最恶心的画面”。菲律宾《商报》4日报道说，杜特尔特的“把戏”在菲律宾社交媒体上招来批评，网友认为此举“令人恶心”、“不恰当”。
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