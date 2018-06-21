马哈迪重申支持“一带一路” 称“一直视中国为友好邻邦”

香港《南华早报》网站 6 月 19 日刊载了对马来西亚首相马哈迪的独家专访。这位 92 岁的领导人表示希望与北京保持良好关系，并且欢迎任何增加就业机会、转让技术和技能以及为马来西亚产品拓宽全球市场的外国投资。





文章称，权威评论者在分析马哈迪的公开评论，以更清晰地了解其对华政策。





文章指出，在纳吉担任总理期间，马来西亚成为北京 “ 一带一路 ” 倡议相关投资的最大受益者之一。在中国致力于沿新丝绸之路加强国际贸易之际，马来西亚获得了价值约 342 亿美元的协议。





文章援引马哈迪的话称，他也希望与北京保持良好关系，并且欢迎任何增加就业机会、转让技术和技能以及为马来西亚产品拓宽全球市场的外国投资。





这位资深政治家表示，这正是周一他会见中国商业大亨马云时对其技术转让的想法表示欢迎的原因。





文章称，这是马哈迪再度掌权之后首次会见中国的商业领袖。





马哈迪指出，在他作为总理的上个任期，马来西亚与中国建立了 “ 非常好的关系 ” 。





马哈迪说： “ 我们有时会成为中国的发言人，因为无论我走到哪里，人们都会问我 ‘ 你对中国有什么看法？ ’”





“ 我一直把中国视为一个友好邻邦，也将其视为我们产品的一个非常大的市场。马来西亚是一个贸易国家。我们需要市场，因此我们不能与一个这么大的市场发生争吵。 ”





文章称，与此同时，马哈迪重申了他对 “ 一带一路 ” 倡议的支持。他回忆起以前写信给中国领导人的事情，他建议建设运力增强的 “ 超级列车 ” ，这种列车能够往来于亚欧国家之间，补充海上贸易。





文章称，自重新掌权以来，当被问及他是否支持这项计划时，马哈迪都会提到这桩轶事。

马哈迪对《南华早报》记者说，将海上元素纳入

“

一带一路

”

倡议是正确的。

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