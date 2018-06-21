日本拟暂停导弹疏散演习 引进“陆基宙斯盾”方针不变

日媒称，鉴于美朝领导人举行的历史峰会缓解了区域紧张局势，日本政府决定停止展开防范朝鲜导弹攻击的演习。
据共同社6月21日报道，日本政府相关人士6月21日透露，日本政府初步决定中止原定2018年度设想朝鲜发射弹道导弹而在各地举行的居民疏散演练。据相关人士称，栃木、香川等9个县的地方政府原计划在本年度内举行上述演练，总务省将于近期发出正式通知，目前已与部分县联系。在美朝和半岛对话氛围升温的情况下，日本政府认为现阶段朝鲜发射弹道导弹的可能性较小。
报道称，9个县中还包括宫城、新潟、富山、石川、奈良、德岛、熊本各县，群马和福冈两县已实施演练。
报道还称，演练的内容是中央政府、地方政府、警方和自卫队等通力合作，全国瞬时警报系统（J-ALERT）和防灾行政无线系统发布通知，随后居民疏散至公共设施。相关人士称：“这是考虑到原定8月举行的美韩联合指挥所演习取消等全球局势。”据分析，背景原因还包括目前日本政府正就绑架日本人问题寻求与朝鲜谈判。
报道指出，不过若朝鲜局势再度转为紧张状态，日本政府的立场是将探讨恢复疏散演练。
官房长官菅义伟在6月13日的记者会上就美朝首脑会谈称：“不知道什么时候会有导弹飞向日本这一安保上的严峻情况有所缓和。”
报道称，另一方面，作为对朝加强弹道导弹防御措施的陆上部署型拦截系统“陆基宙斯盾系统”的引进方针不变。日本首相安倍晋三在6月18日的参院决算委员会会议上表示：“无法从存在射程覆盖我国的数百枚弹道导弹这一事实转移目光。”
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