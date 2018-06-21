    • 2018年6月21日

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    日本拟暂停导弹疏散演习 引进“陆基宙斯盾”方针不变

    星期四, 六月 21, 2018

    日媒称，鉴于美朝领导人举行的历史峰会缓解了区域紧张局势，日本政府决定停止展开防范朝鲜导弹攻击的演习。

    据共同社621日报道，日本政府相关人士621日透露，日本政府初步决定中止原定2018年度设想朝鲜发射弹道导弹而在各地举行的居民疏散演练。据相关人士称，栃木、香川等9个县的地方政府原计划在本年度内举行上述演练，总务省将于近期发出正式通知，目前已与部分县联系。在美朝和半岛对话氛围升温的情况下，日本政府认为现阶段朝鲜发射弹道导弹的可能性较小。

    报道称，9个县中还包括宫城、新潟、富山、石川、奈良、德岛、熊本各县，群马和福冈两县已实施演练。

    报道还称，演练的内容是中央政府、地方政府、警方和自卫队等通力合作，全国瞬时警报系统（J-ALERT）和防灾行政无线系统发布通知，随后居民疏散至公共设施。相关人士称：这是考虑到原定8月举行的美韩联合指挥所演习取消等全球局势。据分析，背景原因还包括目前日本政府正就绑架日本人问题寻求与朝鲜谈判。

    报道指出，不过若朝鲜局势再度转为紧张状态，日本政府的立场是将探讨恢复疏散演练。

    官房长官菅义伟在613日的记者会上就美朝首脑会谈称：不知道什么时候会有导弹飞向日本这一安保上的严峻情况有所缓和。

     报道称，另一方面，作为对朝加强弹道导弹防御措施的陆上部署型拦截系统陆基宙斯盾系统的引进方针不变。日本首相安倍晋三在618日的参院决算委员会会议上表示：无法从存在射程覆盖我国的数百枚弹道导弹这一事实转移目光。

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