白宫女助手称麦凯恩“要死了” 不但引众怒还被特朗普解雇

法媒称，白宫方面6月5日宣布，特朗普总统解雇了一名助手，原因是她说身患癌症的参议员约翰·麦凯恩对总统所提名人选的反对并不重要，因为他“反正要死了”。今年5月，凯利·萨德勒的这番话引发的愤怒搅动了白宫。
据法新社6月5日报道，“萨德勒不再在总统办公厅工作。”白宫副发言人拉杰·沙阿在一份简短声明中说。
报道称，现年81岁的麦凯恩曾表示，他反对中情局局长吉娜·哈斯佩尔的提名，因为哈斯佩尔在小布什政府期间参与了对恐怖嫌犯的刑讯逼供。
报道还称，这位在越战期间曾被俘虏并折磨的亚利桑那州参议员正在与脑癌作斗争。
美国有线电视新闻网援引一位白宫官员的话说，萨德勒在一个工作人员会议上说的这番话原本是想开个玩笑，却失败了。
报道称，差不多同一时间，又出现了另一起让华盛顿震惊的针对麦凯恩的攻击。美国退役空军中将托马斯·麦金纳尼说，酷刑能起到作用，因为这使麦凯恩在被俘期间向敌方泄露了敏感信息。
报道还称，这些赤裸裸的攻击引发了整个政界的迅速反应，议员们纷纷要求特朗普为此道歉。但他一直没有这么做。
报道指出，特朗普曾经嘲笑麦凯恩的战争经历，在总统竞选期间，他曾说“我喜欢没有被俘的人”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost