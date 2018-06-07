韩国治理垃圾出奇招 市民捡一个烟头奖励1分钱

毋庸置疑，大街上随处可见的烟头不仅影响着城市形象，而且还埋藏着巨大的安全隐患。对于“随地丢弃烟头”这种乱象，世界各国的城市管理者们可谓伤透了脑筋。而一直深受烟头问题困扰的韩国九里市，当地政府一改以往的惩罚制度，以奖励的方式来改善城市环境，自计划实施以来，效果良好。市民们每捡起一个烟头并上交，便可获得10韩元（约合新币0.01元）的奖励。
韩国《中央日报》近日报道，据首尔市政府的统计数据显示，首尔市每年随地丢弃烟头的处罚数量都在逐步上升，截止2017年，已经高达7.2789万起，而那些没有被抓到并处罚的违规者更是不可计量。仅仅清理下水道的烟头，首尔去年就花费了80亿韩元左右的资金。
世界卫生组织（WHO）在“世界禁烟日”（5月31日）发布的报告书中指出，全世界每天大约售出了150亿支香烟，其中有三分之二的烟头都被随意丢弃在了地上。韩国国家禁烟支援中心主任李成圭对这种现象表示痛心疾首，他认为那些隐藏在巷子里偷偷吸烟，然后又随地乱扔的人，毫无环保意识，破坏了城市风景。
为了根绝这种现象，韩国也出尽了各种“狠招”，根据韩国《废弃物管理法》规定，随地丢弃烟头最高可处以5万韩元（约合新币60元）的罚款。然而惩罚制度带来的收效却甚微，韩国各个城市大街上的烟头反而越来越多。
邻近首尔的京畿道九里市地方政府，面对这一难题，想出了一个奇招：变罚为赏，鼓励市民主动捡拾地上的烟头，并为他们提供奖励。按照规定，市民们每捡起一个烟头并上交，便可获得10韩元（约合新币0.01元）的奖励，每人每月最高可获得3万韩元（约合新币36元）的奖励。
虽然奖励的力度很小，但是效果却非常好。计划实施以后，短短的一个半月里，九里市就有317名市民捡拾了98.555万个烟头。据悉，九里市政府还计划将这些回收来的烟头，用来制作堆肥。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost