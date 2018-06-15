    • 2018年6月15日

    Home global 大众因柴油排放丑闻被德国检方重罚10亿欧元

    大众因柴油排放丑闻被德国检方重罚10亿欧元

    星期五, 六月 15, 2018

    美媒称，汽车制造商大众集团13日说，它因为柴油排放丑闻被德国当局罚款10亿欧元。
    据美联社613日报道，大众集团在一份声明中说，它将接受德国不伦瑞克市检方处以的罚款。

    报道称，检方裁定，大众集团对旗下发动机研发部门的行为监管不力，导致大约1070万辆安装了非法排放控制软件的柴油车被销往全世界。

    2015年在美国曝光的这起丑闻已经令这家德国汽车制造商在美国支付了200亿美元的罚款和民事和解金。

    报道称，大众集团说，它希望缴纳德国的这笔罚款将对欧洲针对大众及其子公司的其他正式诉讼产生积极影响

    报道称，大众集团2015年承认在美国的尾气排放检测中作弊。它在柴油车上安装的软件会在车辆处于检测时打开排放控制装置，而在车辆正常行驶时减少排放控制。

    大众集团前首席执行官马丁·温特科恩今年3月在美国被控电信欺诈和密谋违反美国《清洁空气法》。两名级别较低的大众集团高管在美国被判入狱，另有5人被提起指控但未被逮捕。

    报道称，德国检方正在对温特科恩和与尾气丑闻有关的另外48人进行调查。

     在美国政府指控大众集团规避排放标准数天后，温特科恩宣布辞职。他当时表示不知道自己有任何过错行为。

     _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：