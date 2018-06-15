大众因柴油排放丑闻被德国检方重罚10亿欧元

美媒称，汽车制造商大众集团 13 日说，它因为柴油排放丑闻被德国当局罚款 10 亿欧元。

据美联社 6 月 13 日报道，大众集团在一份声明中说，它将接受德国不伦瑞克市检方处以的罚款。





报道称，检方裁定，大众集团对旗下发动机研发部门的行为监管不力，导致大约 1070 万辆安装了非法排放控制软件的柴油车被销往全世界。





2 015 年在美国曝光的这起丑闻已经令这家德国汽车制造商在美国支付了 200 亿美元的罚款和民事和解金。





报道称，大众集团说，它希望缴纳德国的这笔罚款将对 “ 欧洲针对大众 ” 及其子公司的 “ 其他正式诉讼产生积极影响 ” 。





报道称，大众集团 2015 年承认在美国的尾气排放检测中作弊。它在柴油车上安装的软件会在车辆处于检测时打开排放控制装置，而在车辆正常行驶时减少排放控制。





大众集团前首席执行官马丁 · 温特科恩今年 3 月在美国被控电信欺诈和密谋违反美国《清洁空气法》。两名级别较低的大众集团高管在美国被判入狱，另有 5 人被提起指控但未被逮捕。





报道称，德国检方正在对温特科恩和与尾气丑闻有关的另外 48 人进行调查。





在美国政府指控大众集团规避排放标准数天后，温特科恩宣布辞职。他当时表示不知道自己有任何过错行为。





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