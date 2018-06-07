美军为打小型核战争做准备 研发小当量核武

俄罗斯报纸网6月5日发表了米哈伊尔·霍达列诺克的题为《小当量：美国如何准备核战争》的文章。
五角大楼拟定了研制几种小当量海基核武器的初步计划。这将对潜在敌人形成威慑，提高核武器的精度。
美国“勇士专家”网站援引五角大楼官方发言人的话说，对安装小当量核弹头的海基巡航导弹和洲际导弹的技战术要求，还在研究和细化阶段，但美国制造这些武器的计划本身已经迈出一大步。
五角大楼发言人米歇尔·巴尔丹扎表示：“美国核武器委员会批准了制造新核弹的计划，允许国家核安全局着手确定未来的工作量和日程，对相应经费进行预估。”
在高危军事行动的条件下，小当量核弹的用途更广、对潜在敌人的威慑力更强。
美国科学家联合会核信息研究项目负责人汉斯·克里斯滕森表示：“未来核弹的诸多技战术性能还未确定，但五角大楼研究人员已经勾勒出大概轮廓，比如这种武器看起来是什么样的、应有哪些组成部分。”
美国科学家联合会的研究指出，小当量核弹的威力低于2万吨TNT当量。据他们估计，美国军火库中有不到1000枚核弹可以改造为小当量核弹。
克里斯滕森介绍说，推荐方案之一是给“三叉戟”IID5潜射弹道导弹和新型巡航导弹安装小当量弹头。这种小型弹头虽然杀伤力较低，但“像手术刀一样精确”。
美军进行分导弹头再入大气层命中目标资料图。
目前，“三叉戟”IID5使用的是W76型分导式多弹头（1枚导弹可携带4个）。
美国专家认为，尽管它是20世纪80年代研制的冷战武器，但从那时起，弹头和导弹本身已经过多次改造。
克里斯滕森表示，相比研制新型小当量核弹，给“三叉戟”安装W76-2型弹头更可行。也就是说，在W76-1型的基础上，通过去除热核燃料（铀、锂、氚）来得到新弹头。新弹头的当量将从10万吨降低到5000至6000吨。
克里斯滕森说：“这比制造全新弹头容易得多。”
五角大楼强调，这种方案不需要研制新型弹头，所以不会扩大美国的核武器库，与美国不扩散大规模杀伤性武器的义务相符。
目前，“三叉戟”装备3种弹头：10万吨TNT当量的W76/Mk-4、10万吨TNT当量的W76-1/Mk-4A和45.5万吨TNT当量的W88/Mk-5。最后一种是美国杀伤力最强的核弹。
美军B-21隐身轰炸机设想图。
克里斯滕森说：“小当量核弹的种类现在很少，但未来会增多。B-21‘突袭者’隐身战略轰炸机将装备类似弹药。它很可能获得B61 Mod12型高精度航空核炸弹。第五代战机F-35也可能装备这种炸弹。”
此外，美国人还在研制LRSO新型空基巡航导弹。新武器由B-21、B-52H和B-2A轰炸机携带，可摧毁5000公里内的目标。
美国专家认为，从宣布的性能来看，这种导弹可以规避俄罗斯防空系统，确保核反击成功。
美国空军计划采购1000枚新导弹，总价值约170亿美元。从2016预算年度起，5年内为LRSO导弹安排了约18亿美元资金。
至于安装小当量核弹头的海基巡航导弹，克里斯滕森认为，它将比“三叉戟”更加精准。
美国立法者担心，把小当量核弹放进美国核武器库可能降低核战争的门槛。美国国防部长詹姆斯·马蒂斯对国会表示，新型武器只会加强对潜在敌人的威慑力，巩固和平前景。
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