多造核弹是浪费！研究认为百枚核弹就足以造成“核秋天”

英国《每日电讯报》网站6月13日发表题为《100个核弹头足以导致饥荒和“核秋天”》的报道称，科学家说，拥有庞大核武库的国家是在浪费自己的资金，因为仅仅100枚核导弹足以破坏全球稳定并置本国公民于死地。
报道称，英国目前拥有大约215枚核弹头，全世界的核弹头数量则在1.5万枚左右，其中绝大多数属于美国和俄罗斯。
但是研究人员确定，没有哪个国家可以发射超过100枚核弹而不会引发灾难性连锁反应，并最终让本国民众受到影响。
报道称，在首次开展的此类推演中，科学家分析了单方面但大规模核打击所产生的“环境反冲”。
根据包括城市中可燃材料情况的模型，科学家计算出核爆会释放到空气中的烟尘数量、由此造成的遮挡阳光的后果以及对大气造成的破坏。
他们发现，这种破坏所形成的“核秋天”会让农业减产多达20%，甚至足以在地球另一端造成广泛的粮食短缺。
报道称，核威慑的概念向来包含这样一个信条，即核武库越大，对手发动攻击的可能性就越小。
然而，来自密歇根理工大学和田纳西州立大学的研究报告撰写者说，各国没有“务实的”理由让拥有的核弹数量超过100枚。
根据这份新的研究报告中提出的核裁军方案，全球核弹头总数可以减少到900枚以下。
报告撰写人之一乔舒亚·皮尔斯教授说：“拥有100枚核武器仍然可以获得核威慑，但避免了核秋天可能带来的导致本国人民丧命的反冲。”
皮尔斯教授说，从模型可以看出，如果美国发射1000枚核弹头，即便没有遭到核武器反击，在美国国内导致的死亡人数也会达到“9·11”事件致死人数的50倍。
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