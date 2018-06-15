多造核弹是浪费！研究认为百枚核弹就足以造成“核秋天”

英国《每日电讯报》网站 6 月 13 日发表题为《 100 个核弹头足以导致饥荒和 “ 核秋天 ” 》的报道称，科学家说，拥有庞大核武库的国家是在浪费自己的资金，因为仅仅 100 枚核导弹足以破坏全球稳定并置本国公民于死地。





报道称，英国目前拥有大约 215 枚核弹头，全世界的核弹头数量则在 1.5 万枚左右，其中绝大多数属于美国和俄罗斯。





但是研究人员确定，没有哪个国家可以发射超过 100 枚核弹而不会引发灾难性连锁反应，并最终让本国民众受到影响。





报道称，在首次开展的此类推演中，科学家分析了单方面但大规模核打击所产生的 “ 环境反冲 ” 。





根据包括城市中可燃材料情况的模型，科学家计算出核爆会释放到空气中的烟尘数量、由此造成的遮挡阳光的后果以及对大气造成的破坏。





他们发现，这种破坏所形成的 “ 核秋天 ” 会让农业减产多达 20% ，甚至足以在地球另一端造成广泛的粮食短缺。





报道称，核威慑的概念向来包含这样一个信条，即核武库越大，对手发动攻击的可能性就越小。





然而，来自密歇根理工大学和田纳西州立大学的研究报告撰写者说，各国没有 “ 务实的 ” 理由让拥有的核弹数量超过 100 枚。





根据这份新的研究报告中提出的核裁军方案，全球核弹头总数可以减少到 900 枚以下。





报告撰写人之一乔舒亚 · 皮尔斯教授说： “ 拥有 100 枚核武器仍然可以获得核威慑，但避免了核秋天可能带来的导致本国人民丧命的反冲。 ”





皮尔斯教授说，从模型可以看出，如果美国发射

1000

枚核弹头，即便没有遭到核武器反击，在美国国内导致的死亡人数也会达到

“9·11”

事件致死人数的

50

倍。

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