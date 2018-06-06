夏普将收购东芝PC业务 借鸿海之力卷土重来

日媒称，东芝已经确定将持续低迷的个人电脑业务出售给夏普的方针，预计售价在50亿日元（约合0.46亿美元）左右。已从经济危机中复苏的东芝将以能源等业务作为公司增长支柱，因此一直寻求抛售此前与中国大陆和中国台湾企业展开激烈竞争的个人电脑业务。
据日本《读卖新闻》6月5日报道，拥有Dynabook品牌的东芝子公司“东芝Client Solution”将在今年秋天向夏普出售公司50%以上的股份。
东芝于1985年推出了全球首款笔记本电脑，在上世纪90年代，东芝生产的笔记本电脑赢得了全球第一的市场份额。
但是随着在价格竞争上占优的亚洲企业和海外势力的崛起，东芝陷入窘境。虽然通过关闭国内工厂、在中国建立集约型生产体制等举措推动结构改革，但订单增长依旧乏力。2017年度个人电脑业务亏损96亿日元。
报道称，夏普正在强化以企业为目标客户的业务，比如电子黑板等产品，有意通过与个人电脑业务的组合催生叠加效应。目前正在就收购后继续沿用Dynabook品牌一事进行研究。夏普的母公司台湾鸿海精密工业是全球3C代工领域巨头，加之相关零配件的采购网络也很完善，夏普方面据此判断，随着生产效率的提升，有望很快实现盈利。
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