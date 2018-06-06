新加坡“特金会”前金正恩对军方高层洗牌 寻求加固权力

据来自韩国政府的消息，在与美国总统唐纳德•特朗普(Donald Trump)举行具有里程碑意义的峰会前几天，朝鲜领导人金正恩(Kim Jong Un)对军方高层进行了调整。
此举被视为加强对朝鲜百万大军的控制，目前人们越来越期待平壤、华盛顿和首尔之间能够达成交易。
金正恩下周二将在新加坡与特朗普会晤，这将是美朝两国领导人的首次峰会。
双方官员都在忙碌地进行最后阶段的准备工作，高级外交官员每天都在韩朝边界的非军事区举行会议。
韩国媒体报道暗示，韩国总统文在寅(Moon Jae-in)可能会在6月13日——特朗普与金正恩会晤的第二天——前往新加坡，正式宣告上世纪50年代的朝鲜战争结束。
韩国统一部周一表示，平壤高层已将朝鲜人民军总政治局局长金正觉(Kim Jong Gak)免职，由金秀吉(Kim Su Gil)接任。
金秀吉是一位四星上将，据信是金正恩最信赖的官员之一。据“朝鲜领导人观察”(North Korea Leadership Watch)——追踪这个隐秘国家人事变动的网站——介绍，这名军人“是金正恩担任领导职务头两年期间辅佐他的高官之一”。
韩国官方的韩联社(Yonhap)还援引情报界消息人士称，朝鲜已用一位更为温和的官员取代了人民武力相（相当于国防部长——译者注）朴永植(Pak Yong Sik)。另据报道，人民军总参谋长也已被撤换。
军队是朝鲜的主导力量，金正恩一直谨慎地经常调整军队高官，以防止对其统治构成任何威胁。
分析人士认为，最新的人事变动是为了确保在他出国举行可能取得突破的会谈时，国内有一个稳固的政局。
“此举是金正恩用自己的亲信替换忠于他父亲（已故领导人金正日(Kim Jong Il)）的官员这个漫长过程的一部分，”首尔北韩大学院大学(University of North Korean Studies)教授李宇荣(Lee Woo-young)说。
“但从时机选择来看，此次洗牌是很有意义的，因为它向美国表明，平壤方面对无核化是有诚意的。”
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