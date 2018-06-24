“消失”24天后美第一夫人梅拉尼娅现身 回应“疯狂记者团”猜测

美媒称，美国“第一夫人”梅拉尼娅·特朗普6月4日就外界因她从公众视野中消失24天而猜测纷纷一事发表回应。她的长时间沉默令谣言四起、阴谋论横行。
据美国商业内幕网站6月4日报道，“第一夫人”4日发表的声明说：“特朗普夫人一贯是一位坚强独立的女性，她把家人、当然还有她个人的健康置于首位。这不会因为疯狂的记者团有所改变。”
声明还说：“她对自己正在做的事和自己扮演的角色有信心，并且清楚其余的只是猜测和胡说八道。”
梅拉尼娅5月14日在沃尔特·里德国家军事医学中心接受了“成功”的肾脏小手术，她其后在公众场合的缺席引发了外界热火朝天的猜测。
报道称，围绕她久未露面一事有众多谣言，包括称她接受了整形手术，以及猜测她已从白宫搬回纽约居住。
另据美联社6月4日报道，美国“第一夫人”梅拉尼娅·特朗普6月4日出席了白宫向金星家庭致敬的活动，这是她在肾脏手术三周多时间后首次露面。
这位“第一夫人”与总统一道在招待会上向有成员在服役期间牺牲的家庭致敬。出于对这些殉职军人家属的尊重，白宫不允许记者报道这一事件，这意味着只有出席招待会的这些家庭和政府官员亲眼看到了“第一夫人”。
报道称，其他人不得不等待社交媒体上发布的照片和视频——这些内容很快就出现在了社交媒体上。
在“推特”上发布的视频中，身穿黑色无袖裙装的“第一夫人”在特朗普总统的陪同下走进东厅。特朗普先把她带到前排的一个座位上就座，然后才走上台。
今年是特朗普向金星家庭开放白宫的第二年。“第一夫人”在一份书面声明中说，这些家庭“是一个独特的与众不同的群体，应该受到爱护”。
梅拉尼娅和特朗普曾在5月10日深夜前往马里兰州的一个军事基地，欢迎3名从朝鲜被释放的美国人回国，此后她一直没有在公开场合露面。四天后，白宫宣布她住院治疗肾病，但并无大碍。
安妮塔·麦克布赖德是曾任职于三届共和党政府的资深人士，最后一次是作为“第一夫人”劳拉·布什的办公厅主任。麦克布赖德说，与梅拉尼娅淡出公众视野的时间最类似的“第一夫人”是贝丝·杜鲁门，她由于在媒体前不自在而很少参加活动。贝丝·杜鲁门也花大量时间在密苏里陪伴自己的母亲。
南希·里根在乳房切除术后有几周时间也没有公开露面，但她仍继续与工作人员会面，并在幕后做其他工作。
麦克布赖德说，在奥巴马政府期间，公众对“第一夫人”的关注和媒体的报道激增，令其成为第一个广泛利用社交媒体传播其品牌的白宫政府。但是，“第一夫人”不是选举产生的，严格来说仍然是普通公民，每个人都可以做适合自己的工作。
麦克布赖德在谈到梅拉尼娅时说：“她将以她的方式完成这项工作。这是她的风格，我们只能接受。”
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