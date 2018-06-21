外星超先进文明或在“收割”恒星 以应对宇宙膨胀

美媒称，活命主义者通过储存应急压缩食物来准备应对天灾。而另一方面，外星人或许会 “ 囤积 ” 恒星。





据美国《科学新闻》双周刊网站 6 月 19 日报道，理论天文物理学家丹 · 胡珀 6 月 13 日在科学文献预印本网站 arXiv.org 上发文推测说，为了应对宇宙加速膨胀所引起的未来宇宙能量短缺，某个超级先进的文明可能会从其他星系 “ 抓取 ” 恒星，并把它们带回家中。





报道称，这是一个异乎寻常的想法，它考虑的是一个未来的难题，这个难题如此遥远，以至于人类几乎无法理解其含义：从现在起 1000 亿年后，宇宙中的每一个社会都将被孤立，仿佛被隔绝在宇宙孤岛上，无法获取宇宙其他部分的资源。美国北卡罗来纳州立大学罗利分校的理论天体物理学家凯蒂 · 麦克说： “ 我们将处在这个非常黑暗、孤独的地方，在这里我们将看不到其他星系。 ” 这种孤立是由于一种神秘的 “ 暗能量 ” 所造成的，它正在导致宇宙以越来越快的速度膨胀。





报道还称，先进社会也许能够通过采用名为 “ 戴森圈 ” 的巨型假想结构包围恒星来对恒星的能量加以利用。但是宇宙的扩张最终将使文明社会无法企及位于自身势力范围之外的恒星。拥有此类技术的外星人或许希望在宇宙隔离形成之前，通过派遣航天器去抓取恒星来实现能源储备的最大化。每一颗恒星的能量可以通过 “ 戴森圈 ” 来进行捕捉，随后这些能量将被用来把恒星推向归途。





报道指出，这项研究没有具体解释文明社会可以怎样移动恒星，也没有解释它会用所捕捉到的能量来做什么。胡珀是伊利诺伊州巴达维亚费米国家加速器实验室的科学家。他表示，要想对有能力使这些极端壮举成为可能的外星人进行猜测是一件困难的事情， “ 这就像是让史前穴居人弄懂我的汽车是如何工作一样 ” 。





胡珀估计，这种努力将很可能把重点放在不太大也不太小的恒星上。大型恒星的生命进程迅速，往往英年早逝，因此在把恒星拖回家中所需要的数百亿年时间内，它们会消亡殆尽。而另一方面，质量最小的恒星不能释放出足以推进自身前进的能力：它们将无法超越宇宙的扩张步伐。





报道称，目前还没有任何表明某个先进文明存在的证据。但是胡珀说，如果外星人正在 “ 收割 ” 恒星的话，那么 “ 这将不会是一种隐蔽的活动 ” 。科学家也许能够发现恒星在宇宙中被推进的迹象。宇宙特定区域中某些类型恒星的缺乏也将是一种暗示。





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