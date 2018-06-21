俄媒：每13分钟有一名美国人自杀 主要为白人男性

俄罗斯《观点报》网站 6 月 18 日刊载题为《美国人失去生活的意义 —— 美国自杀率逼近全球领先者立陶宛》的文章称，美国自杀率飙升，美国人曾经引以为傲的个人主义，今天成了风险因素。不能实现的 “ 美国梦 ” 直接导致了葬礼。

文章称，每 13 分钟就有一名美国公民自寻短见。受自杀流行病波及的既有穷人，也有富人，既有明星，也有普通人，但主要受害者为白人男性。如此恐怖的数据仅在大萧条期间出现过。那么，在这个被越来越多地称为国家灾难的局面背后隐藏着什么？

文章称，美国这个超级大国正迈入极其复杂的阶段：国内经济分化日益加剧，贫困人口不断增加，经济不景气的时间有可能大幅延长。

自杀率激增直逼立陶宛

文章称，根据美国疾病控制和预防中心资料显示， 2017 年以来，美国自杀人数增加近 30% ，且有半数州的增长率在 30% 至 58% 之间。仅 2016 年，就有近 4.5 万名 10 岁以上的美国人结束了自己的生命，这个数字是 2016 年被枪杀的美国公民人数的两倍。该国平均每 10 万人里有 16 个人自杀。在美国，这样的数据在大萧条之后闻所未闻。如今，自杀为 15 岁至 34 岁美国人的第二大死因。其中，阿片类药物中毒事件激增。在 10 岁至 14 岁的女孩中，自杀人数增加了两倍。

文章称，在像华盛顿州这样的富庶州，自杀率相对不高 —— 每 10 万人中约有 7 例，但在蒙大拿州则为 29 例。作为对比，在自杀率创下欧盟绝对纪录、在世界名列前茅的立陶宛，这个数字为 32.7 例。也就是说，在世界上最富裕的国家之一，一些地区的自杀率堪比萧条的立陶宛。

文章称，美国媒体并不经常提及这个黯淡的统计数据，现在它出现在报刊标题中，主要是由于几乎同时发生的两起自杀事件。美国知名时装设计师凯特 · 斯佩德和美食脱口秀节目主持人安东尼 · 布尔丹在几天之内先后自杀身亡。他们都属于民主党建制派，富有且功成名就。但据传，布尔丹始终无法摆脱对海洛因的依赖。斯佩德则因抑郁症和焦虑症长期接受治疗 —— 在美国，治疗这些疾病的药物有公认的副作用 ——“ 自杀倾向 ” 。因此，两起死亡都与毒品和药物成瘾有关，这种流行病已笼罩全国，堪称国家灾难。

文章称，媒体针对自杀事件肆虐原因的分析，通常会变成民主党人与特朗普主义者之间的互相抨击。根据自由主义媒体的解释，形成当前局面的原因是无法获得心理救助和枪支泛滥。右翼报刊则把一切归咎于奥巴马。在其治下，工业生产力急剧下滑，数百个工业城市沦为美国 “ 铁锈地带 ” 。

白人男性感到穷途末路

文章称，在美国，绝大多数自杀者为白人男性，而中年白人男性又属于特别高危人群。这是一个非典型现象，近年来只有美国的成年人自杀死亡率超速增长。例如，自 1999 年起， 45 岁至 64 岁的白人男性自杀人数增长 63% 。

文章称，研究人员将这一趋势与 “ 工人贵族阶层 ” 的危机联系起来。 2001 年至 2012 年，全国有 4.25 万家工厂关门，生产岗位减少 550 万个。对美国无产阶级来说，失去收入不错的工作不只意味着赤贫 —— 与职位一同失去的还有自尊和生活的意义。当然，他们可以在一段时间里依靠在快餐店或洗车行的兼职为生。但他们想让子女接受教育或为自己挣得可观的退休金已毫无希望。救助金不会让他们饿死，却摧毁了他们的自我肯定。由此产生了普遍的酗酒、吸毒和在 “ 铁锈地带 ” 肆虐的自杀疫病。

文章称，北达科他州就是典型的例子。那里的自杀人数增幅达到创纪录的 58.6% 。相似的故事也在蒙大拿州比尤特镇上演。 20 世纪初，这里富有铜矿、金矿和银矿，但后来开采变得无利可图，人们开始失业。当一家纸浆厂倒闭时，有四个人同时自杀。

个人主义成为风险因素





文章称，但杀死美国人的不只是贫困和失业。 2004 年至 2012 年，美国军队自杀人数增加了两倍。在蒙大拿州， 20% 的自杀者为退伍军人 —— 通常他们是相对一帆风顺的人，有退休金和良好的社会福利。

文章称，而真正的富人和明星也在步人后尘。百万富翁斯蒂芬 · 帕多克在拉斯维加斯制造大规模枪击案后自杀。喜剧演员罗宾 · 威廉姆斯的离世引发了大量效仿行为。

文章称，令许多人尤为不安的是，自杀已成为时髦话题。如果说过去只有颓废的摇滚乐手将它唱进歌里，那么如今像蕾哈娜和碧昂斯这样的天后也在这么做。美国繁荣的殡葬业甚至专为自杀者推出了服务：为其亲人专门编写布道词。

文章称，显然，这种疫病的根源在于美国的整个道德环境。对未来的幻灭感和对生活总体的失望同样危害着穷人和富人。对成功的推崇，即所谓 “ 美国梦 ” 也起到了一定作用。在未能得偿所愿时，美国白人会感到穷途末路，此时他又得不到同一族群（如亲人或朋友）的支持。

文章称，美国人引以为傲的个人主义，今天成了风险因素。不能实现的

“

美国梦

”

直接导致了葬礼。

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