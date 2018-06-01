飞行员称马航MH370本该早被找到：搜索区域错了！

英媒称，一名前商业航班飞行员称，马航MH370迟迟无法找到的原因是当局拒绝在正确的地点进行搜寻。
据英国《每日邮报》网站5月29日报道，曾在阿联酋航空公司工作15年的飞行员拜伦·贝利称，如果听从飞行员的建议，这架失踪的马来西亚航班可能在几年前就被找到。
报道称，对这架航班的“最后搜寻工作”于5月29日结束。MH370航班于2014年3月8日在从吉隆坡飞往北京途中失踪，机上共有239人。
贝利称，当局搜寻的地方距离他与其他飞行员所认为的航班驾驶员扎哈列·艾哈迈德·沙阿可能迫降飞机的地方有1200公里。
贝利称，在距离飞机耗尽燃料地点以北1200公里处搜索“简直愚蠢透顶”，但澳大利亚运输安全局就是不听。
他说：“（搜寻）人员没有任何航空经验……但他们四年来一直拒绝在飞机耗尽燃油地方以南130公里处搜寻。”
澳大利亚称，对这架失踪航班为期4年的搜寻是航空史上历时最长的一次，并考验了技术的极限及专家和海上搜救人员的能力。
但澳大利亚交通部长迈克尔·麦科马克补充说，总是会有希望找到这架失踪波音777客机。
他说：“我们将一直怀着希望，总有一天这架飞机将被找到。”
今年1月，马来西亚政府与“海洋无限”公司签署了“无功免酬”协议，目的是在澳大利亚、马来西亚和中国暂停对南印度洋的官方搜寻工作一年后，重启对这架航班的搜寻工作。
“海洋无限”公司董事长奥利弗·普伦基特说：“我们怀着沉重的心情结束了目前的搜寻工作，而未能实现这一目标。”
他说，很高兴获悉马来西亚政府已表示将找到这架失踪的波音777航班作为首要任务。
普伦基特说：“我们真诚希望今后能够再次为搜寻MH370航班提供服务。”
报道称，澳大利亚、马来西亚和中国在2016年一致同意，只有三国拿出确凿证据来确定飞机残骸的具体位置，才会恢复官方搜寻工作。
报道称，被专家们认为最有可能是坠机地点的搜寻区域，面积为9650平方海里，大约比威尔士的面积大25%。
与此同时，马来西亚交通部长安东尼·洛克说，一份有关MH370航班失踪情况的完整报告将于近期公布，但未透露具体日期。
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