世界首例 在这个国家遭遇家暴可带薪休假10天

26 日，英国《卫报》以这样的评价为题，介绍了新西兰成为世界首个用带薪休假方式，帮助被施暴者远离家庭暴力的国家。

当地时间 25 日晚，新西兰议会以 63 票对 57 票通过《家庭暴力 - 受害者保护法案》，规定给予家庭暴力受害者 10 天带薪休假，让他们离开伴侣找到新家，以保护自己和子女。借此，新西兰也成为是世界上首个有如此立法的国家。





报道称，这是新西兰绿党议员简 · 洛吉（ Jan Logie ）长达七年推动的结果，她在成为一名政治家之前曾在女性避难所工作过。

法案通过后，洛吉称，该法案是新西兰解决常见家庭虐待的第一步，其他国家也应效仿。法案也得到许多反家暴组织的欢迎，称新西兰人开始意识到解决家暴问题是改善员工福祉的一部分。

新西兰是发达国家中家庭暴力发生率最高的国家之一，警方称每四分钟就发生一次家庭暴力事件。据估计，家庭暴力每年使该国损失 41 亿至 70 亿新西兰元。

据介绍，在法案投票中，新西兰国家党和行动党全部投了反对票。

一开始，部分反对派国会议员最初支持了洛吉的私人成员法案，但是整个党派在最终审议阶段撤回了支持。他们认为，法案无法阻止针对妇女的家庭暴力发生，同时还会给职场女性带来负面影响。对中小企业来说，此举需要花费很高的成本。虽然家庭暴力受害者不幸，但他们可能会面临被解雇的风险。





对于这种说法，洛吉并不认同。她说： “ 家暴会令人们分裂工作与生活。大量研究表明，家暴会让施暴者将暴力带入工作场所。他们会跟踪伴侣，不断通过电子邮件或电话威胁伴侣或伴侣的同事，打破伴侣对工作的依恋，让伴侣被解雇或不得不退出，这样他们可以更加依赖伴侣。这十分常见。 ”

新通过的法案对此也有规定：为保证人身安全，允许遭受家庭暴力的受害者无需提供身份证明，并有权享受便利的工作条件，例如更改工作地点、电子邮件地址以及从商业网站更换联系方式。

该法案将于明年 4 月生效，任何遭受家庭暴力的人都有权享受 10 天的带薪休假，将成为标准假期和病假的补充。

工党联合政府在

5

月份的预算中为反家暴团体拨款

8000

万新西兰元

，这是十年来首次为一线服务提供资金。此前，澳大利亚政府还于今年

3

月宣布将颁布立法，赋予工人

5

天的无薪假，来应对家庭暴力事件。

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