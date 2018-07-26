新研究显示：女性生育史与痴呆风险相关





新研究显示，妇女的生育史或许会影响她们在日后生活中患痴呆的风险。





科学家渴望弄懂导致人们患上阿尔茨海默病及相关痴呆的原因。一些著名理论把焦点放在高血压等血管疾病或人体的免疫系统上。但研究人员也注意到，所有阿尔茨海默病患者中约有三分之二是女性，这提示性别或许也是需要考虑的一个因素。





23 日在芝加哥，这项新研究在 2018 年阿尔茨海默病协会国际大会上得以展示。它显示，妇女的怀孕、月经来潮与停经可能影响她们患痴呆的风险。





来自加利福尼亚大学戴维斯分校和凯泽 · 珀默嫩特公司医疗团队的科学家介绍了这项研究。该研究涵盖 14595 名年龄为 40 岁至 55 岁的妇女。





该团队发现，在其他痴呆风险因素受到控制的情况下，育有三个或更多孩子的妇女患痴呆风险比其他女性低 12% 。





他们还发现，青少年时期月经开始较晚的女性患痴呆的可能性比月经开始较早的女性高 31% ；而同停经较晚的女性相比，在 45 岁前停经的女性患痴呆的可能性要高 28% 。





人们尚不清楚为何生育史跟痴呆之间会存在这些关系。该研究的作者之一、凯泽 · 珀默嫩特公司的研究人员葆拉 · 希尔桑斯表示，这可能是女性 “ 在一生中不断受到雌激素影响 ” 的缘故。





行经的妇女比不行经的妇女有着更高水平的雌激素，而怀孕会大大提高女性的雌激素水平。除了较高水平的雌激素，在胎儿发育时，女性的身体会经历其他数百种变化，这可能提供某种保护机制，从而防止女性在日后患上痴呆。





或者，怀孕时女性对她们自身的照顾可能有助于降低患痴呆的风险。在怀孕期间，为了保护胎儿，人们会建议女性停止饮酒、吸烟和摄入咖啡因。或许在至少三个怀孕期 —— 加起来超过两年时间 —— 中减少摄入上述物质从长远来看可以保护女性。





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