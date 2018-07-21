美国邀请普京访问华盛顿举行第二次峰会

美国和俄罗斯正在商谈安排第二次美俄领导人峰会。白宫发言人萨拉·哈克比·桑德斯星期四在社交媒体上宣布了这一消息。
桑德斯在推特上说，特朗普总统已要求国家安全顾问约翰·博尔顿邀请俄罗斯总统普京“在秋季”访问华盛顿，“那些讨论已在进行之中”。
在科罗拉多州参加阿斯彭安全论坛活动的国家情报总监丹·科茨在被告知普京有可能在几个月内访问美国首都时说：“我们将看看潜在的情报风险可能是什么，我们将把那一信息告知总统。”
在宣布美俄正就第二次峰会进行谈判的三天前，特朗普和普京在赫尔辛基举行了他们的首次峰会。那次峰会在美国国内遭到两党的批评。批评者说，身为美国领导人，特朗普与俄罗斯总统站在一边，否认俄罗斯干预了2016年的总统选举以帮助特朗普胜选。
事后改口
特朗普结束一个星期的欧洲之行返回美国后，从他在普京身边发表的言论后退。星期二，在白宫的内阁会议上，他念了一份准备好的声明，星期三，特朗普又接受了哥伦比亚广播公司新闻台的采访，澄清自己之前的说法。
星期四早些时候，特朗普在推特上称赫尔辛基峰会是“伟大的成功，只有真正的人民公敌—假新闻不认同。”
他写道：“我盼望着我们的二度会晤，这样我们就能开始落实一些我们讨论过的许多事情，包括制止恐怖主义、以色列的安全、核扩散、网络袭击、贸易、乌克兰、中东和平、朝鲜，等等。”
在星期四早晨的另一条推文中，特朗普指责美国主流媒体“急切盼望与俄罗斯发生重大对抗，甚至是有可能导致战争的对抗。”
在华盛顿，议员和情报官员还对特朗普和普京面对面会谈时讨论的话题倍感关注。这次会谈持续了两个多小时，只有他们的翻译在场。
科茨说：“假如他问我该会谈应该如何进行，我会建议用不同的方式。”
国土安全部部长克尔斯藤·尼尔森也在阿斯彭安全论坛讲了话。她说，美国需要为俄罗斯可能在今年干涉各州选举的企图做好准备。她还说，毫无疑问莫斯科干预了2016年的美国总统选举。
但是尼尔森说，她没有“看到任何证据表明干预我国选举基础设施的企图是为了帮助具体某党”。
两个星期前，参议院情报委员会公布的报告支持三家美国情报机构的结论，那就是：俄罗斯试图帮助共和党提名的候选人特朗普赢得选举。
白宫星期四还公开拒绝了普京星期一在赫尔辛基提出的一项建议。特朗普当时两次称这是“让人难以相信的提议”。
讯问美国人
普京表示，他将允许美国执法官员旁听俄罗斯官员对被美国起诉干预选举的12名俄罗斯人的问话，作为交换，美方要允许俄罗斯调查人员就其它事务讯问美国人。
桑德斯在声明中说：“这是普京总统本着诚意提出的建议，但是特朗普总统不同意。希望普京总统将让那12名被指认的俄罗斯人前来美国证明他们无辜或有罪。”
就在这份声明发表之前，国会参议院刚刚无异议通过了一项决议，对允许俄罗斯讯问任何美国官员表示反对。
普京指责美国境内的政治势力企图破坏美俄峰会。
普京离开芬兰赫尔辛基美俄峰会后第一次公开讲话。他对俄罗斯外交官说：“我们看到有些势力很轻易就准备好牺牲俄美关系，以实现他们在美国政治内斗中的野心，牺牲他们工商界的利益，损失千百万美元的合同，损失俄罗斯市场，牺牲美国的就业机会。”
这位俄罗斯总统说，那种认为世界两个核武器超级大国之间的问题几个小时之内就能解决的想法是“天真的”，但是他说，“走向积极改变的路途已经开始了。重要的是，一个全面规模的会谈终于举行了，让我们能够直接交谈。事情如何进一步发展，我们将拭目以待。”
普京还表示，星期一的赫尔辛基会谈导致了“有益的协议”。白宫或其他美国行政当局官员没有披露任何这类协议的细节。
美国之音请白宫新闻官员就普京有关双方达成协议的说法发表评论，目前还没有收到回复。（美国之音）
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