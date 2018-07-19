欧盟对谷歌开出创纪录的50亿美元反垄断罚单 谷歌称将上诉

欧洲反垄断监管机构周三对谷歌(GOOGL.O)开出创纪录的43.4亿欧元罚单，并责令该公司停止利用其被广泛使用的安卓手机操作系统来压制对手。谷歌称，将对这一决定提起上诉。
去年欧盟就曾对谷歌开出当时也创纪录的24亿欧元罚单，指其在线购物搜索服务造成不公平竞争。
这次的罚金相当于谷歌母公司Alphabet Inc (GOOGL.O)略超两周的营收，几乎不会对该公司1,029亿美元的现金储备产生影响。但此举可能加剧欧盟与美国的贸易紧张形势。
欧盟执委会主席容克和美国总统特朗普下周三将在白宫会晤。特朗普寻求削减美国贸易逆差，威胁要对产自欧盟的汽车实施新关税，容克则将借这次会面寻求扭转局面。
Alphabet表示，将会留出资金缴纳罚款。这笔罚款会将其第二季获利削减大约50亿美元。该公司将在周一发布财报。根据汤森路透数据，在这笔罚款前，华尔街分析师对该公司季度获利的平均预估为68亿美元。
Alphabet股价周三收平，此前技术分析师称欧盟的这项命令对该公司的长期前景没有损害。
**巩固主导地位**
根据市场研究公司Strategy Analytics，全球有大约80%的智能手机运行谷歌的安卓操作系统。谷歌允许手机厂商免费使用安卓系统。
据欧盟的说法，谷歌的非法行为可以追溯到2011年，其中包括迫使制造商在使用安卓系统的设备上预装Google Search、Chrome浏览器以及Google Play应用商店，并向他们付钱使其只预装Google Search并阻止他们使用非安卓系统。
“谷歌利用安卓作为巩固其搜索引擎主导地位的工具，”欧盟竞争事务执委维斯塔格向记者称。
谷歌有90天时间选择停止与智能手机制造商和电信运营商的这种反竞争做法，或是在上诉期间寻求推迟实施这项裁决。若未遵守，Alphabet可能会面临最高相当于其全球日均营收5%的额外罚款。
三星电子(005930.KS)、索尼(6758.T)、联想集团(0992.HK)和TCL (000100.SZ)等主要的安卓智能手机制造商对该案不予置评。
谷歌首席执行官(CEO)皮查伊(Sundar Pichai)警告称，由于欧盟的裁决，Android可能不会继续维持免费，或者可能改为类似对手苹果(AAPL.O)的做法，采用严格控制的分销模式。
**为时已晚**
谷歌辩称安卓有来自苹果的竞争，维斯塔格对此予以驳斥，表示iPhone并不足以遏制谷歌的主导地位，因为iPhone成本更高，而且用户要付出相当大的努力才能适应。
“为促进竞争，需要让更多业者参与，”她表示。
她对记者表示，谷歌的一些对手提出分拆谷歌，这并不能解决核心问题。
行业分析师称，欧盟的命令对于产业的重塑而言为时已晚。
“欧盟的行动等同于事后补救，但为时已晚，”CCS Insight的Geoff Blaber表示。（路透社）
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