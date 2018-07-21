曾荫权渎职罪上诉失败 摘下煲呔再披囚衣 太太：失望心痛

任职公仆45载的前行政长官曾荫权，因一个退休安乐窝卷入漫长诉讼，去年渎职罪成被判入狱20个月，服刑63天后获准保释等上诉。上诉庭昨斥他蓄意隐瞒物业业主跟他的交易，诚信存疑，驳回上诉，仅将他的刑期减至一年，令他始终留下不可磨灭的污名。摘下煲呔，再披囚衣，曾荫权吻别妻子后不适送院，遗下妻子失望、痛心离庭。
昨早开庭前，73岁的曾荫权拖着妻子鲍笑薇步入法院，面露微笑。到早上接近10时，曾从会议室步入法庭，向记者表示当刻心情忐忑。
上诉庭副庭长麦机智宣读判词结果，驳回针对定罪的上诉，但就刑期的上诉得直，将原有的20个月刑期减至一年。戴上耳机、坐在犯人栏内的曾荫权，头一直微微仰天，闻判后没有太大反应，只闭目皱眉，坐在公众席、背向曾荫权的曾太亦眉头紧锁。
代表曾荫权的资深大律师余承章随即为曾申请保释等候上诉，但副庭长着余先看看长95页的判词，看完或会「觉得没有理据申请保释」，并提醒他想清楚，因在上诉庭申请保释的机会只得一次，加上另两位法官昨有其他案要处理，故余没继续作申请。
散庭后，曾太站在公众席上遥望丈夫，没有走上犯人栏。曾荫权只以眼神向亲友道别，然后跟随惩教人员进入囚室。数十分钟后，曾荫权再次步出犯人栏，一度伏在围栏上，他将已脱下的枣红色煲呔及手表从玻璃缝隙递给妻子，并一直握着妻子的手，低声私语良久，临别前轻吻曾太的手道别。
曾太与亲友留在会议室个多小时后，在两子曾庆衍及曾庆淳陪同下离开法院，神情哀伤地说：「今日我好失望同埋心痛，阵间同律师倾咗之后，会尽快决定下一步点做。」然后乘车往中环的律师楼。曾荫权昨中午时不适被送往玛丽医院，曾太及后到医院探望丈夫。
身为行政会议主席的曾荫权，在2010年负责审批雄涛广播有限公司（后改名为香港数码广播有限公司、DBC）的数码声音广播牌照申请，但另一边厢，曾同时与雄涛广播股东黄楚标商讨在退休后，租用黄公司旗下的深圳东海花园3层式豪宅单位。副庭长麦机智昨在判词指，曾荫权开行政会议时曾经就其他不相关议题作利益申报，这显示他作为特首，是没可能在审批牌照申请时，会因为看漏眼而没有公开他与一名富商的私人交易，曾荫权明知有利益冲突而选择不透露有关利益，他不单是不公开，而是刻意隐瞒，性质严重。判词指，原审法官没有错误引导陪审团，故驳回针对定罪的上诉。
至于刑期，判词指曾荫权作为特区政府之首，要向香港人及中央政府负责，但他处理牌照审批这敏感议题时，却持续刻意隐瞒与黄的交易，一个如曾荫权般长时间服务政府的人，因为看漏眼而没有申报利益是难以成立的。事发至今，曾荫权一直没有就他的所作所为给予合适的解释，其行径和诚信留下的多个问号，无可避免及遗憾地会继续是对他任职特首表现的评价。
判词批评曾荫权的行为令香港人对政府施政及诚信失去信心，判处实时监禁是无可避免，惟原审法官以30个月监禁为量刑起点是太重，上诉庭认为应以18个月为量刑起点，考虑到曾荫权过去品格良好及对香港作出的贡献，减刑三分一至监禁一年。另外，就原审法官下令曾荫权向控方支付500万元讼费，上诉庭认为金额过高，减至100万元。
案件在去年初首度审讯，曾荫权原被控一项行政长官接受利益及两项公职人员行为失当罪，指他隐瞒向黄楚标租用深圳单位，及接受设计连装修费共385万元利益。曾荫权另在2011年提名为他设计豪宅的建筑设计师何周礼授勋，将授勋变成奖赏私人设计师。陪审团裁定涉案租屋的渎职罪成立，至于行政长官接受利益罪则未能达致裁决。就罪成的控罪，曾荫权被判囚20个月，服刑63天后获准保释等候上诉。未有裁决的贪污控罪于去年9月重审，但陪审团仍未能达致裁决。控方最后决定暂不再申请重审。
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