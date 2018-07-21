美议员：不会让习近平把台湾变成另一个海南岛

美国国会共和党众议员约霍星期三在华府的一个公开演讲中表示，他担心，台海两岸实力的巨大变化以及中国领导人习近平统一台湾的意愿，可能导致一场危机。这位议员明确表示， “一中一台” 是保证台湾继续存在的唯一解决方案，而他不会让习近平把台湾变成另一个海南岛。
约霍：台湾的地位仍悬而未决
美国国会众议院外交事务委员会亚太小组委员会主席泰德•约霍（Ted Yoho）7月18日在华府保守智库传统基金会发表的有关两岸关系的讲话中表示，台湾对于美国来说是一个具有独特重要性的伙伴，是亚太地区民主与人权的典范，也是美国最大的贸易伙伴之一。但是他说，由于北京日益强大，而且采取前所未有的强势姿态，国会中的很多人感觉到，台湾海峡正在走向摊牌的那一时刻。
他说：“在美国方面，我们尊重很多或是大多数台湾人倾向于现状的事实。但是台湾的地位仍然是一个悬而未决的问题，而且习近平有意为此提供一个答案。我担心，至少，眼下发生的事情提出了一场危机正在到来的可能性。”
这位来自佛罗里达州的共和党众议员是在传统基金会与台湾民主基金会共同主办的“两岸关系的机遇与挑战”的研讨会上做出上述表示的。
目前正在华盛顿访问的台湾陆委会主委陈明通为研讨会致开幕词，呼吁美国支持台湾蔡英文政府维持现状的两岸政策。他是蔡英文执政以来首次访问美国的主任委员级别的台湾官员。在他访美之际，北京与华盛顿正在展开贸易战。
担心边缘化台湾的做法被制度化
约霍指出，台海的所谓现状一直受到侵蚀。他说，中国学会了如何收买台湾剩下的外交盟友，而且在过去40年的时间里，两岸的军事和经济实力发生了剧烈的变化。美国行政部门把越来越多的精力放在如何管理美中关系上。他担心，随着时间的推移，避免让北京不高兴同时让台湾边缘化的做法被制度化，成为一种规范。
约霍：美国必须在台海进行威慑，防止灾难
这位众议员说，如果美国国会继续充当台湾在美国的机构监护人，那么国会就必须采取行动，停止对美国的台湾政策造成自我伤害，例如主动把国务院网站上的台湾国旗拿掉。他说，他计划提出要求停止这种做法的法案，来纪念《与台湾关系法》签署40周年。
这位众议员表示，在止血的同时，国会还应当尽一切所能在现有的关系框架之下承认现实。他说，事实是，台湾是作为一个独立的政治实体和一个合法的民主政府而存在的，而《台湾旅行法》就是很好的例子。
他认为，除了国会采取行动以外，美国必须依靠国防部来积极阻遏北京在台湾海峡采取侵略行为，来阻止意外或是一场灾难。他希望，最终，华盛顿对美台关系的良好处理与台湾海峡强有力的威慑将会为在台海问题上找到一个有利于台湾的长期解决方案创造必要的空间。
约霍：不打算让习把台湾变成另一个海南岛
在他看来，“一中一台”是保证台湾继续存在的唯一解决方案。
他说： “除非中国大陆发生巨变，否则‘一中一台’是保证台湾继续存在下去的唯一解决方案。习近平成功的让香港正在变成一个中国的城市，我不打算让他把台湾变成另一个海南岛。”
这位议员说，从南海到取消国家领导人任期限制，国际社会每次都低估了习近平究竟会走多远。他警告说，美国不能承受低估习近平通过统一台湾来奠定其历史地位之意愿的代价。
美国应该承认台湾是一个国家吗？
约霍议员在讲话中把台湾称为国家。美国之音记者问他，他这样说是否是因为他认为美国应该从根本上改变对台政策。
对此，约霍议员回答说，“这是一个灰色区。这不是我的政府所持的立场。我这样说是因为台湾是一个发展了自己的生活方式、有他们的民主、他们自己的经济制度的实体。他们有法治，有自己的国旗，有自己的军队。你可以称之为‘两个国家、一个政策’。”（美国之音）
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