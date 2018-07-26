五角大楼砸重金力推创新 欲在微电子领域对抗中国

美国《国防》月刊网站 7 月 24 日发表了亚斯明 · 塔杰德的题为《国防部高级研究项目局为 15 亿美元的电子计划挑选团队》的报道。





一名官员宣布，国防部高级研究项目局已经选择众多产业和学术团队，以开展其有利可图的电子复兴计划下 6 个项目的工作。该计划将在 5 年内获得逾 15 亿美元资金。





2017 年公布的这项计划旨在推动电子行业的创新。五角大楼官员说，电子技术为国防部最重视的一些技术领域提供支持，包括量子计算、人工智能、先进制造、空间和生物技术。





国防部高级研究项目局微系统技术办公室主任比尔 · 查普尔说，这项努力恰逢该行业的业务成本飙升、外国正加大投资之际。





在该机构与其产业和学术界合作伙伴在旧金山召开一次名为 “ 电子复兴计划峰会 ” 的重要会议 3 天前，查普尔在一次电话会议上对记者说： “ 我们现在处于这个非常值得关注的时间点，我们将把更多注意力集中于电子产品和半导体的基本技术。 ”





查普尔说，这次会议于 7 月 22 日至 24 日召开，共有逾 950 人参加。与会者将讨论电子技术的未来，尤其是摩尔定律。这一理论称集成电路的能力每隔 18 至 24 个月便会提升一倍。





他说： “ 国防部高级研究项目局长期以来一直为推动这方面研究提供资助。我们在能力方面有了极大的提升。 ”





电子复兴计划包括 3 大支柱下的 6 个项目，这 3 大支柱是结构、设计以及材料和集成。





会议期间，国防部高级研究项目局宣布它已经选择众多企业和大学来参与电子复兴计划。





国防部高级研究项目局在微电子领域的投资正值美中两国之间的竞争变得更加激烈之际。





在 2018 年的国防战略中，五角大楼称北京是其未来的 2 大竞争对手之一。中国已经努力增加对微电子技术的投资，为其划拨 1500 亿美元资金。





中国的投资尤其令人不安，因为五角大楼担心中国可能在使用中国芯片的美国军事系统内隐藏恶意应用程序或恶意代码。





查普尔指出，中国的很大一部分资金正投向制造设施，而不是试图在技术上取得进步。





他说： “ 但这确实凸显出我们有必要确保我们在全国各地和其他一些盟国有新的发明，我们会发明新方法，因为更旧的方法正被全盘复制。现在比以往任何时候都更重要的一点是，我们要有正在完成的新发明，以确保半导体空间真的成为一种有价值的东西。 ”

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