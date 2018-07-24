成龙御用女导演遭海航飞机师强奸未遂 报案后质疑公安不公

继 “ 一个月花光 6,000 万 ” 的停拍风波后，由华语影视男演员明道、郑嘉颖等主演的《套路》剧组日前又爆出大事件。





北京时间 7 月 23 日晚，香港女导演林淑贞发声明称自己疑似遭到海航飞机师性侵，引发轩然大波。该声明称上周（ 7 月 16 日）清晨 6 时，她在酒房间熟睡时遭陌生男子意图强奸她，她醒来出于本能奋力打对方，驱赶此男子出房门，酒店员工则替她报公安，到了海口市公安局派出所，对方是由邻房 18 楼阳台爬过她的房间，事后更自称酒后糊涂犯错。她更直指该男子是 “ 海航受训飞机师白 ××” 。





林淑贞表示，在报案过程中，公安没有进行笔录或录像，还力劝和解。其后，当 7 月 19 日，林淑贞决定立案时，白 XX 的领导来到公安局，力劝不要起诉， “ 说栽培一个飞机师的成本很高，突然公安说我也打了白某，如果我坚持立案告他，他们同时也会告我袭击罪 ” 。





林淑贞在声明中对于警方的态度表示质疑，自己多次到公安局却不予立案，本该第一次去的时候就该立案，多次坚持后，终于立案成功并给自己做了笔供。





据悉，林淑贞其实是入行多年的知名导演，与成龙、李连杰均有多次合作，且是成龙的御用导演，知名作品《红番区》、《功夫之王》、《投名状》均出自她手。声明发布后，立即引发广泛关注。





7

月

24

日凌晨，涉事男子所属的海南航空深夜发表声明，就网剧《套路》香港女导演林淑贞声称的

“

险遭海航受训飞机师性侵

”

一事做出回应，声明已就第一时间对涉事人员白某作停职处理，并全力配合警方调查工作。

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