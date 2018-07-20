特朗普批评美联储加息引争议

美国总统特朗普19日公开批评美联储加息政策，打破了长期以来白宫回避评论货币政策的传统，引发外界对总统是否干涉美联储货币政策独立性的争议。





特朗普当天在接受美国消费者新闻与商业频道采访时说，他对美联储加息感到“不高兴”。他认为，欧盟等经济体维持宽松货币政策，导致欧元等货币贬值而美元升值，使美国在国际贸易中处于“劣势”。但他同时表示，他让美联储放手做他们认为最合适的事情。





特朗普的言论引发金融市场波动，美国股市和美元汇率应声下跌，部分业内人士对此提出批评。前达拉斯联邦储备银行行长理查德·费舍尔表示，特朗普的表态是“越界”行为，总统不应干涉美联储的独立运作。





但白宫新闻发言人林赛·沃尔特斯当天在一份声明中说，总统对利率的看法众所周知，其上述言论只是重申长久以来的立场，总统尊重美联储独立性，并未干预美联储决策。





美联储主席鲍威尔近期在接受美国媒体采访时表示，美联储独立执行货币政策是一项悠久传统，他承诺继续维护美联储独立性。





分析人士指出，特朗普批评美联储加息的言论可能适得其反，因为美联储将被迫通过加息来捍卫自身独立性，美联储今年9月份再次加息的概率进一步上升。





鲍威尔本周出席美国国会听证会时表示，鉴于美国就业市场持续走强、通胀率趋近美联储目标以及美国经济增长前景面临的风险大致平衡，美联储认为继续渐进加息是当前最佳政策路径。





美联储上月宣布将联邦基金利率目标区间上调到1.75％至2％水平，这是今年以来第二次加息。美联储官员预计今年还有两次加息。（新华网）

Twitter

sgnypost





