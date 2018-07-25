美媒称科学家发现植物培育新技术：红瓤苹果即将问世

美媒称，来自新西兰植物与食品研究所的科学家说，由于采用新的植物培育技术来模仿自然界发生的 DNA 变异，消费者或许很快就能在超市中看到红瓤苹果和其他奇特的水果品种。





据美国《新闻周刊》网站 7 月 19 日报道，这种技术可以让人们轻松控制水果和蔬菜的外观、手感、味道以及营养成分，从而迅速制造出质量更高的产品。





报道称，举例来说，苹果和马铃薯等植物中的大部分营养成分和维生素都存在于色素中，这些色素集中在水果和蔬菜的外皮上。但通过操纵一类被称为 “MYB 转录因子 ” 的蛋白质，科学家们可以让整个水果 —— 包括果肉在内 —— 都含有这些健康成分。





这可以利用 CRISPR/Cas9 等基因编辑技术来进行 —— 实质上是允许科学家 “ 复制和粘贴 ”DNA 代码。





报道称，在《植物科学趋势》刊登的一篇文章中，来自新西兰植物与食品研究所的科学家安德鲁 · 艾伦和理查德 · 埃斯普利探讨了关于 MYB 转录因子的研究。





艾伦在一份声明中说： “ 研究显示，花青素和胡萝卜素等色素可以提供健康和饮食方面的益处。一些关键的 MYB 转录因子的变化可以把某些水果的无色果肉变成有颜色的果肉。这可以显著提高水果的色素含量，从而大幅提高它们对健康的益处。 ”





报道称，除了影响颜色外， MYB 转录因子还与味道、香味、果肉质地和果皮的光滑程度有关。





研究人员说，培育新的水果和蔬菜品种，使其外观、味道、质地和贮藏能力得到改进，这可以鼓励人们消费更多植物产品，从而促进公众健康。





报道称，其他新的植物培育方法也各具优势。例如，一种被称为 “ 速度繁殖 ” 的方法可以让作物的生长速度比传统方法快上好几倍，这将有助于养活迅速扩大的全球人口。





据英国《自然

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植物》杂志刊登的文章称，通过特殊的光照系统来加强光合作用，能够加快植物生长。

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