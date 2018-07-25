    • 2018年7月25日

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    美媒称科学家发现植物培育新技术：红瓤苹果即将问世

    星期三, 七月 25, 2018 ,

    美媒称，来自新西兰植物与食品研究所的科学家说，由于采用新的植物培育技术来模仿自然界发生的DNA变异，消费者或许很快就能在超市中看到红瓤苹果和其他奇特的水果品种。

    据美国《新闻周刊》网站719日报道，这种技术可以让人们轻松控制水果和蔬菜的外观、手感、味道以及营养成分，从而迅速制造出质量更高的产品。

    报道称，举例来说，苹果和马铃薯等植物中的大部分营养成分和维生素都存在于色素中，这些色素集中在水果和蔬菜的外皮上。但通过操纵一类被称为“MYB转录因子的蛋白质，科学家们可以让整个水果——包括果肉在内——都含有这些健康成分。

    这可以利用CRISPR/Cas9等基因编辑技术来进行——实质上是允许科学家复制和粘贴”DNA代码。

    报道称，在《植物科学趋势》刊登的一篇文章中，来自新西兰植物与食品研究所的科学家安德鲁·艾伦和理查德·埃斯普利探讨了关于MYB转录因子的研究。

    艾伦在一份声明中说：研究显示，花青素和胡萝卜素等色素可以提供健康和饮食方面的益处。一些关键的MYB转录因子的变化可以把某些水果的无色果肉变成有颜色的果肉。这可以显著提高水果的色素含量，从而大幅提高它们对健康的益处。

    报道称，除了影响颜色外，MYB转录因子还与味道、香味、果肉质地和果皮的光滑程度有关。

    研究人员说，培育新的水果和蔬菜品种，使其外观、味道、质地和贮藏能力得到改进，这可以鼓励人们消费更多植物产品，从而促进公众健康。

    报道称，其他新的植物培育方法也各具优势。例如，一种被称为速度繁殖的方法可以让作物的生长速度比传统方法快上好几倍，这将有助于养活迅速扩大的全球人口。

    据英国《自然·植物》杂志刊登的文章称，通过特殊的光照系统来加强光合作用，能够加快植物生长。

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