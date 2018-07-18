波音获39亿美元合同 将改装两架飞机为总统专机

据英国路透社7月18日报道，美国国防部17日称，美国波音公司获得了一份价值39亿美元的合同，将改装两架747-8型客机，它们将成为未来供美国总统使用的“空军一号”总统专机。
另据英国广播公司(BBC)7月18日报道，刚刚过去的周末，美国总统特朗普在苏格兰停留期间接受哥伦比亚广播公司(CBS)采访时向记者确认，他将重新设计“空军一号”，主色会采用红色、白色和蓝色。
在接受采访时，特朗普说，红色、白色和蓝色会成为新“空军一号”的主色，他认为这些颜色才是“合适”的颜色。
“空军一号”目前的蓝白色调是由美国前总统约翰•肯尼迪和第一夫人杰圭琳•肯尼迪在上个世纪60年代选定的。首架“空军一号”在1959年艾森豪威尔执政期间投入服务。当时的“空军一号”外表主色为红色和金色。肯尼迪总统就任后，把颜色改为一直沿用到现在的蓝色和白色。
新机型最快也可能要到2021年才能完成。特朗普受访时也表示，鉴于新机型的制造时间较长，所以它“很可能是为将来的总统而准备的”。
不过，虽然特朗普认为新的色彩搭配“更加美国”，但是许多批评人士认为，特朗普此举是抛弃了原先标志性的美式造型。在社交网站推特上，很多人还说，俄罗斯总统乘坐的飞机也是红白蓝的设计。
据报道，特朗普还抱怨过飞机上毛巾的柔软度，他还希望把“空军一号”上的床换成更大一点的床，就跟他的私人飞机上那张床大小差不多。
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